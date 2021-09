Alberto Cirio, Fabio Carosso e Marco Gabusi in visita a Piovà Massaia, Casorzo e Roatto

Oggi pomeriggio il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il vicepresidente, Fabio Carosso e l’assessore Marco Gabusi hanno fatto alcune tappe nell’Astigiano in tre paesi dove c’è un unico candidato sindaco, per sostenere tre candidati (tutti già in carica) e le proprie squadre in vista delle prossime amministrative.

Si sono recati a Casorzo, a Piovà Massaia e a Roatto, dove hanno incontrato Ivana Mussa, Antonello Murgia e Bruno Colombo, con le rispettive squadre di consiglieri che li sostengono.