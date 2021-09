Alba: Sport in Piazza domenica 19 settembre in piazza Cagnasso

Domenica 19 settembre dalle ore 10.00 alle ore 17.00 in piazza Cagnasso ad Alba andrà in scena Sport in Piazza, giornata all’insegna dello sport organizzata dal Comune.

Una manifestazione in forma statica quest’anno in linea con le disposizioni dettate dall’emergenza sanitaria Coronavirus in corso.

Il pubblico potrà assistere alle esibizioni delle varie associazioni sportive, in apposite aree attrezzate sulla piazza, con diversi sport: scherma, arti marziali, danza, pattinaggio, pallavolo, atletica leggera, basket, ginnastica ritmica, badminton, tennis, cheerleading e tanti altri.

Un simpatico gadget sarà omaggiato a tutti i ragazzi che parteciperanno.