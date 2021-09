Alba, premiazione del concorso “Disegna… la famiglia”

Giovedì 16 settembre 2021, dalle 17, l’arena esterna del Teatro Sociale di Alba ospita la premiazione del concorso “Disegna… la famiglia” indetto dalla Consulta Comunale delle Famiglie della Città di Alba per la scelta del proprio logo.

In gara oltre 350 elaborati per un’iniziativa pensata essenzialmente per far conoscere la Consulta alle famiglie albesi, in modo da instaurare uno scambio fertile e un dialogo proficuo su problematiche ed esigenze reali.

L’evento si aprirà con un momento di accoglienza animato da un suggestivo spettacolo di bolle di sapone e proseguirà con il saluto delle autorità e la premiazione del vincitore. A seguire ci sarà una performance degli studenti del Liceo Musicale “Da Vinci”. L’orchestra del liceo albese è composta da trenta ragazzi, dai 15 ai 17 anni, che si esibiranno con i loro strumenti: violini, violoncelli, pianoforte e tastiere, flauti, clarinetti, trombone, chitarre, percussioni. Suoneranno interamente dal vivo, senza basi registrate. Insieme al concerto si esibiranno i ballerini di hip hop di Enrico Signa.

Durante il pomeriggio saliranno sul palco anche il collettivo Scirò e Daniela Febino che da anni si occupano di teatro dando valore e importanza al tema famiglie creando momenti poetici e di interazione con il pubblico. Modererà il pomeriggio la giornalista Alessia Alloesio.

“Ringraziamo particolarmente gli insegnanti che hanno promosso la partecipazione al concorso nelle classi, nonostante il bando sia arrivato in un momento scolastico non semplice come la fine delle lezioni – dichiara la Consulta –Un sentito grazie va anche ai componenti della giuria tecnica, presieduta dall’artista Valerio Berruti, che ha dimostrato grande disponibilità e sensibilità ed ha deciso all’unanimità il disegno vincitore. Un particolare ringraziamento ad Egea per la collaborazione anche per questa iniziativa”.

In ottemperanza alle vigenti norme anti Covid, l’evento sarà a numero chiuso. Ingresso fino ad esaurimento posti disponibili. Per partecipare occorre il Green Pass ed indossare la mascherina. In caso di pioggia l’iniziativa sarà ospitata nella Chiesa di San Domenico.