Alba: il Museo del tartufo MUDET si presenta

Il percorso di racconto del progetto del Museo del tartufo di Alba inizia giovedì 16 settembre 2021 con la presentazione degli spazi espositivi a cura dell’Assessorato al Turismo del Comune di Alba.

Alle ore 20:30, nel cortile della Maddalena, con ingresso da via Vittorio Emanuele II 19, rappresentanti delle istituzioni, progettisti, architetti e designer assisteranno in anteprima ad un racconto per immagini, che avrà come palcoscenico l’edificio sede del MUDET.

L’anteprima, sotto forma di spettacolo, illustrerà il progetto della sede albese del polo museale, descrivendone le sale e celebrando i tanti elementi che hanno incoronato il Tartufo Bianco d’Alba il re assoluto della gastronomia del territorio e della sua gente, richiamando in città un turismo sempre più qualificato.

A partire da venerdì 17 settembre, alle ore 21:00, il cortile verrà aperto alla cittadinanza ed il video mapping sarà visibile al pubblico fino a tarda sera.