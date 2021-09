Alba: cerimonia di consegna della bandiera “Comune Ciclabile” ed escursione in bici da Alba al castello di Grinzane per la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile

In occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile quest’anno dal 16 al 22 settembre, domenica 19 settembre alle ore 11.00 in località Cantina Roddi, sulla nuova pista ciclabile, ci sarà la cerimonia di consegna della bandiera “Comune Ciclabile” alla Città di Alba.

Nella stessa mattinata la Fiab Alba Salinbici organizza la terza escursione in bicicletta da Alba al castello di Grinzane Cavour.

La partenza è alle ore 9.30 dal piazzale Madonna Moretta ad Alba. Il tragitto prevede l’attraversamento di Alba sulle piste ciclabili cittadine, la pista ciclabile di corso Barolo, la pista ciclabile di Gallo Grinzane, dove i ciclisti si fermeranno per la cerimonia di consegna della bandiera “Comune Ciclabile” prima di riprendere il percorso verso il castello di Grinzane Cavour patrimonio Unesco. Chi lo desidera, dopo pranzo può proseguire fino a Sinio.

Ritorno nel pomeriggio sullo stesso tragitto. In tutto 18 chilometri. Il pranzo è al sacco. Il percorso è in asfalto ed è sconsigliata la bici da corsa.

Per chi non è in possesso di una propria assicurazione è richiesto un contributo di 2 euro per i soci Fiab, 3 euro per i non soci, gratis per i minorenni.

Info ed adesioni: info@salinbici.it oppure 3803582878.