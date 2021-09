Al via la Vendemmia Didattica in Langhe Monferrato Roero

Le Langhe Monferrato Roero puntano sull’enoturismo e ampliano l’offerta turistica territoriale con la “vendemmia didattica”. Da inizio settembre a metà ottobre il turista potrà scoprire i segreti di un lavoro dura ma dal grande fascino. Un’attività ludico-didattica che permette a coppie, gruppi e famiglie con bambini di partecipare ad uno dei momenti più significativi del mondo vinicolo e di conoscere le realtà delle aziende vinicole a conduzione familiare.

L’attività di “vendemmia didattica” è un viaggio immersivo che inizia con l’accoglienza in cantina, prosegue nel vigneto con l’introduzione alla vendemmia. Momento centrale è la raccolta dell’uva a fianco dei produttori. A conclusione dei lavori, visita e degustazione di vini. Si potranno vendemmiare i vitigni più celebri di Langhe Monferrato Roero, a seconda della zona: Nebbiolo, Barbera, Dolcetto, Arneis, Moscato, Favorita, Chardonnay, Pelaverga, Freisa, Bonarda, Ruché, Cortese, Albarossa, Grignolino, Merlot, Pinot grigio, Pinot nero, Sauvignon.

L’esperienza di vendemmia può essere abbinata ad uno o più servizi aggiuntivi proposti dalle cantine, come colazione di benvenuto, degustazione di prodotti tipici locali, intrattenimento e attività di outdoor o benessere, come lo yoga in vigna.

Il progetto è ideato e promosso da Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e gestito operativamente da Piemonte On Wine (www.piemonteonwine.it), con l’obiettivo di implementare, differenziare e migliorare il prodotto enoturistico in Langhe Monferrato Roero, oltre ad aumentare l’attrattività globale della destinazione.

Lo svolgimento della vendemmia didattica è regolamentato da uno specifico disciplinare redatto da Ente Turismo al fine di concretizzare la normativa ministeriale vigente che regola le attività enoturistiche. Il disciplinare, inoltre, stabilisce criteri e standard di sicurezza e di qualità condivisi con le cantine.

L’attività di vendemmia didattica è disponibile su prenotazione al Wine Corner di Piemonte On Wine®, il servizio gratuito di prenotazione di visite e degustazioni in cantina gestito da Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI VENDEMMIA DIDATTICA:

Piemonte On Wine

www.piemonteonwine.it

Tel. +390173 635013

info@piemonteonwine.it

Foto archivio ente turismo lmr Credit Alessandro Sgarito