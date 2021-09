Al Nuovo Circolo Nosenzo di Asti la presentazione del libro “50 piccole storie di chiese divise in cerca di unità”

Lunedì 20 settembre, dalle ore 18.00 nella sala convegni e incontri del Nuovo Circolo Nosenzo, in Via Filippo Corridoni n. 51, nell’ambito del programma culturale “I Lunedì del Circolo”, è in programma la prima presentazione ad Asti di “50 piccole storie di chiese divise in cerca di unità”, nuovo libro di Carlo Pertusati, pubblicato quest’anno e che ha già avuto considerevoli riscontri e apprezzamenti.

L’autore, docente e studioso di ecumenismo, attraverso 50 brevi capitoli illustra: la nascita delle diverse Chiese cristiane (ognuna con le proprie caratteristiche), le cause che hanno portato molte Chiese a dividersi tra di loro (e anche la fondazione di nuove realtà) ed il cammino dell’ecumenismo, cioè il riavvicinamento dei cristiani, che risale all’inizio del secolo scorso e arriva fino ai giorni nostri.

Il testo è ricco di dati storici, ma anche di aneddoti e curiosità.

La casa editrice è Effatà, la stessa per cui l’autore nel 2020 aveva pubblicato il libro: “Scambio di doni. L’ecumenismo dei martiri e dei santi”.

Insieme all’autore converseranno i prof.ri Edoardo Angelino, Alberto Banaudi, Francesco Scalfari.

Tutti sono invitati, nel rispetto della normativa anti Covid.

Per ulteriori informazioni sotto trovate la locandina dell’evento