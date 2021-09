A Villanova d’Asti un fine settimana culturale per onorare i gemellaggi con le cittadine di Santa Clara e Chateaurenard

Nel fine settimana del 18 e 19 settembre, l’Amministrazione Comunale di Villanova d’Asti in collaborazione con la famiglia Spinola, proprietaria della tenuta Banna, organizzano due eventi per dare lustro ai gemellaggi in corso con le cittadine di Chateaurenard, in Provenza, Francia, e Santa Clara di Saguier, provincia di Santa Fe, in Argentina.

Nella giornata di sabato si potranno ammirare presso la Biblioteca (dalle 17.30 alle 19 con inaugurazione alle ore 15.30) tre dipinti realizzati dalla “Accademia Albertina delle Belle Arti” di Torino sui temi risorgimento ed emigrazione: il dipinto “italiano” si concentrerà in particolare sulla figura di Raffaela Argentero di Bersezio; quello realizzato su spunto della comunità di Chateaurenard fa riferimento alla figura di Napoleone III ed alla battaglia di Plombieres mentre il terzo dipinto, realizzato su stimolo della comunità di Santa Clara di Saguier, ha come tema l’imprenditore piemontese Jose Marconetti.

L’evento di domenica, che invece si terrà presso la Tenuta Banna dalle 10.30, si concentrerà sulle dinamiche della sicurezza dopo la tragedia del Covid19 con uno spaccato sul tema della Difesa a livello europeo e globale.

Seguirà consegna targa per conferimento della cittadinanza onoraria da parte dell’Amministrazione Comunale alla Marchesa Orsola Ricciardi Spinola per tutto l’impegno profuso a favore dell’arte ed alla realizzazione di progetti a favore della musica per la scuola primaria. Successivamente, concerto della Filarmonica Comunale ed un pranzo donato dalla famiglia Spinola ai partecipanti.

Salvo improrogabili impegni, è stata confermata la partecipazione ad entrambi gli eventi del Generale Claudio Graziano, di origini villanovesi (cittadino onorario dal 2011) e attuale Presidente del Comitato Militare Europeo.