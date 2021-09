A San Sebastiano da Po la Camminata del Pom Matan

A San Sebastino da PO domenica 12 settembre 2021 Cammini Divini di Augusto Cavallo by Nordic Walking Valcerrina in collaborazione con la Pro Loco e con il patrocinio del Comune propone la tradizionale camminata del Pom Matan, escursione ad anello di quasi Km. 10 sulle meravigliose colline di San Sebastiano, un nuovo percorso molto piacevole ed immerso nella natura.

Il ritrovo è previsto a partire dalle ore 8,30 in piazza Agnelli, frazione Caserma. La partenza sarà alle ore 9,30 con Guida Escursionistica Ambientale.

All’arrivo sarà possibile pranzare presso la Pro Loco con specialità locali tra cui gli agnolotti di pom matan.

Costo per la sola partecipazione alla camminata: €. 5,00 cad.

Costo per il pranzo alla Pro Loco €. 15,00 cad. con il seguente menù: Tomino, agnolotti di pom matan, friceau, torta nera (con mele, pere e cioccolato), acqua e caffè.

N.B.: la prenotazione è obbligatoria, lo svolgimento è subordinato al rispetto delle normative antiCovid vigenti. I partecipanti dovranno avere con se i dispositivi di protezione individuale.

Per info e prenotazioni:

Cavallo Augusto 339 418277 Guida Ambientale Escursionistica e Istruttore SINW

Capello Anna 339 4800321

mail: augusto.cavallo66@gmail.com

https://www.facebook.com/groups/1722191187995377

https://www.facebook.com/augustonordic

https://www.facebook.com/events/1181248919046890

http://camminidivini.altervista.org/