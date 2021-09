A San Damiano d’Asti il settembre Sandamianese prosegue con una settimana ricca di appuntamenti

Dopo l’intenso fine settimana scorso, che ha visto il Comune di San Damiano d’Asti ospitare diversi eventi, prosegue con una settimana ricca di appuntamenti il settembre sandamianese, la tradizionale rassegna che anima il paese nelle prime settimane di settembre.

Il primo appuntamento è in programma questa sera, mercoledì 8 settembre alle ore 21, in Piazza Libertà con la Serata Rossoblu, a cura del Gruppo Sbandieratori e Musici di San Damiano d’Asti e gruppi ospiti.

Si prosegue poi domani, giovedì 9 settembre, con un appuntamento teatrale a cura del SEA in Piazza Giroldi (per tutti i dettagli vedi correlato

Sarà sempre Piazza Giroldi il teatro dell’appuntamento di venerdì 10 settembre: alle 21 è in programma la presentazione del libro “Anime” di Gianfranco Miroglio a cura del CIF

Nuovamente molto ricco di eventi il fine settimana: sabato 11 al pomeriggio, con ritrovo alle 14,30, presso gli impianti sportivi è in programma la festa dello Sport, mentre alla sera, alle 20,30 in Piazza Libertà, si terrà la Cena Rossoblu a cura del Comitato Palio di San Damiano d’Asti.

Anche domenica 12 settembre è in programma un doppio appuntamento: dalle ore 08:00 alle 16:30 in Zona Industriale si terrà il 10° Trofeo Pistone Rovente, mentre a partire dalle 9.00 Piazza Libertà ospiterà la Festa del Volontariato.