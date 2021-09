A pochi giorni dalla presentazione delle liste a Nizza Monferrato si profila un colpo di scena?

Si potrebbe concludere con un colpo di scena la prima fase della campagna elettorale a Nizza.

Ieri, infatti, Marco Lovisolo, assessore al turismo e alle manifestazioni della uscente giunta Nosenzo, è stato nominato dal presidente della Provincia Paolo Lanfranco, vicepresidente dell’Ente.

Una bella notizia che Lovisolo ha condiviso un video su Facebook (vedi sotto) ringraziando per la fiducia: ma nello stesso video l’assessore annunciato come non sarà presente nella lista che sosterrà il sindaco uscente nelle elezioni del 3 e 4 ottobre prossimi.

Una notizia che ha rammaricato moltissimo lo stesso Lovisolo, che ha ricordato di “essersi sempre impegnato per la città” e afferma “mi piacerebbe continuare a lavorare per la mia città. Chiedo a tutti un consiglio sul da farsi”. Tante le risposte al quesito lanciato da Lovisolo, tra cui anche chi gli suggerisce una sua discesa in campo.

Se sarà questa la sua decisione, però, i tempi dovranno essere strettissimi visto che la scadenza per la presentazione delle liste è fissata sabato a mezzogiorno. Per ora i candidati ufficiali sono solo due: il sindaco uscente Simone Nosenzo, di area centrodestra, e la sfidante Laura Grasso, a capo di una lista che fa riferimento all’area di centro-sinistra.