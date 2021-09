Una visita speciale questa mattina a Palazzo Mazzetti: l’atleta astigiana Alice Sotero, reduce dalla sua seconda olimpiade consecutiva.

Per la fortissima pentatleta astigiana, accompagnata da Luigi Giardullo, presidente dello Junior Pentathlon Asti società in cui Alice è cresciuta e con cui ha disputato la prima olimpiade di Rio 2016, si è trattata della prima uscita pubblica nella sua città dopo la strepitosa prestazione alle Olimpiadi di Tokio.

Alice infatti ha sfiorato la medaglia chiudendo al quarto posto la prova femminile di pentathlon moderno, eguagliando il miglior risultato di sempre in campo femminile di un’italiana ai Giochi Olimpici nel pentathlon.

A ricevere Alice Sotero il presidente della Fondazione Asti Musei, Mario Sacco, a cui è stata donata la maglia dello Junior Asti autografata da Alice, e tutto lo staff che ha colto l’occasione per la fotografia di rito con la campionessa astigiana, oltre ad averla accompagnata a visitare la mostra degli Arazzi e le splendide sala di Palazzo Mazzetti.