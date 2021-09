A Neive un fine settimana dedicato a Franco Piccinelli

Tre eventi riporteranno alla memoria il noto scrittore e giornalista di Neive, che in tanti suoi lavori cantò la sua terra e la Langa intera, a cui è sempre stato profondamente legato, nonostante abbia vissuto per tanti anni a Roma per questioni di lavoro.

Si comincia venerdì 17 settembre quando, alle ore 10, il castello di Magliano Alfieri ospita la seconda edizione della cerimonia di premiazione del Premio Letterario e Giornalistico Nazionale a lui dedicato: un importante riconoscimento istituito dal Club per l’Unesco di Alba, Langhe e Roero, con il patrocinio del Comune di Neive insieme a quello della Provincia di Cuneo e del Comune di Magliano Alfieri.

Molti gli ospiti che interverranno, moderati da Gian Franco Ricciardi: da quelli istituzionali come il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il senatore Marco Perosino e l’assessore alla Cultura per la Provincia di Cuneo Carla Bonino; saranno presenti anche il sindaco di Neive Annalisa Ghella e il sindaco di Magliano Alfieri Giacomina Pellerino. Inoltre, Gianfranco Comaschi, presidente dell’Associazione Paesaggi Vitivinicoli, Salvatore Ferlita dell’Università Kore di Enna e Giuseppe Lupo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Si continua sabato 18 settembre, stavolta all’Auditorium San Giuseppe a Neive Borgonuovo: alle 20.30 andrà in scena la serata-spettacolo “Bella non piangere”, con letture e musiche ispirate al romanzo di Piccinelli, a cura di Davide Sandalo e Giuliano Rigo.

E infine domenica 19 settembre, dove nello stesso luogo, alle ore 17, è previsto l’incontro con Paolo Massobrio, Claudio Puppione e altri ospiti. Una bella occasione per sfogliare le pagine della memoria, per incontrare nuovamente questo personaggio di grande cultura, mancato nel 2014, di cui è certamente indispensabile tener vivo il ricordo.