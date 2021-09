A Moncalvo la sesta edizione della Giornata dedicata a Guglielmo e Orsola Caccia

Si terrà sabato 2 ottobre la VI edizione della Giornata dedicata a Guglielmo e Orsola Caccia a Moncalvo, organizzata dall’associazione Guglielmo Caccia detto Moncalvo.

L’appuntamento è alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di San Francesco con il saluto alle autorità. A seguire intervento “Lasciar parlare l’arte, il bello come linguaggio” del Mons. Derio Vescovo di Pinerolo al quale sarà consegnato il premio Guglielmo Caccia.

Dalle 16.30 prenderanno la parola Martina Marcazzan con “Orsola Maddalena Caccia nel panorama dell’arte”, Antonella Chiodo ricercatrice, storica dell’arte con “Orsola Maddalena Caccia, artista e patrona del monastero di Sant’Orsola”.

Chiusura della giornata prevista per le 18.15. L’accesso all’evento è condizionato all’esibizione di Certificazione verde Covid-19 – green pass (fatta eccezione per i minori 12 anni) e documento di identità.

Per informazioni: onluscacciamoncalvo@libero.it www.guglielmocaccia.it