A Mombaruzzo una giornata tra prevenzione, cultura e solidarietà con “Missione Prevenzione Rosa”

Una giornata all’insegna della prevenzione, cultura e solidarietà nel centro storico di Mombaruzzo, quella organizzata dalla Onlus Mettiamoci le tette sabato prossimo, 25 settembre.

Dalle 10 alle 18 sarà possibile prendere parte ad un percorso a tappe fra 5 siti e monumenti aperti eccezionalmente, con visite guidate e mini-conferenze sugli stili di vita, sulla prevenzione senologica, sulla mutazione genetica, sull’alimentazione e sulle bevande buone che fanno bene. Il tutto in compagnia di medici e professionisti volontari della nostra onlus e dalla chef Maria Zingarelli.

Per le prenotazioni il link è il seguente https://farmaciabarberis.company.site/trekking-urbano-p388835772

Partenza ore 10 da piazza Matteotti.

Dalle ore 10 alle ore 12,30

Mini seminari tenuti da medici specialisti improntati sulla prevenzione rosa (oncologo, genetista, nutrizione e alimentazione), sarà inoltre possibile richiedere informazioni storiche riguardanti i siti dove avverranno i seminari (palazzo Pallavicini, Chiesa della Maddalena, Museo del territorio)

Dalle ore 13 alle ore 14 ritrovo in piazza Matteotti per ristoro (consegna delle lunch box)

Dalle 14 alle 17, 30 Percorsi di prevenzione rosa : Visite senologiche, densitometria ossea, doppler venoso, impedenziometria (valutazione composizione corporea)

Sarà inoltre possibile effettuare visite guidate alle distillerie Berta e alle fabbriche di amaretti (gratuite e su prenotazione)

In caso di necessità si può contattare il 3496488440

Il costo della giornata è di 15€, includono il percorso con le visite e le mini-conferenze, il lunch box per il picnic, le informazioni, il materiale di documentazione.

I proventi saranno destinati al nostro progetto di prestito parrucche per le donne in difficoltà.