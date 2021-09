A Cocconato arriva PleinAir, una due giorni dedicati ai camperisti

Per chi ama scoprire l’Italia spostandosi in camper, Cocconato ospiterà per la festa nazionale del PleinAir, in programma sabato 25 e domenica 26. Il Comune di Cocconato in collaborazione con Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano organizza due giorni alla scoperta del Monferrato tra le bellezze del borgo e le prelibatezze enogastronomiche del territorio.

Per il week end le proposte sono queste (con prenotazione obbligatoria):

– Sabato 25 l’ufficio del turismo vi aspetta alle ore 15:30, per un tour con guida turistica dal concentrico alla Big Bench Cocconato

– Sabato 25 Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato dalle ore 17:30 , vi aspetta nella sede per una degustazione di prodotti tipici e l’assaggio di tre tipi di vini delle cantine locali.

– Domenica 26 alle ore 11.00 tour e degustazione in una delle cantine di Cocconato . (E’ prevista una navetta per eventuali spostamenti )

Per info e prenotazioni:

Comune di Cocconato

tel. 0141-907007

mail:amministrativo@cocconato.info

Per saperne di più http://festanazionale.pleinair.it/