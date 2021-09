A Castelnuovo Don Bosco il micronido non apre: le organizzazioni sindacali proclamano lo stato di agitazione

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Cgil, Cisl e Uil in merito alla mancata apertura del micro-nido “La coccinella allegra” a Castelnuovo Don Bosco.

Il giorno venerdì 3 settembre c.a. si è svolta in Prefettura di Asti una riunione volta al tentativo di raffreddamento dello stato di agitazione dichiarato dalle OO.SS. in seguito alla comunicazione della mancata apertura del micro-nido da parte dell’Ente. Presenti la Dott.ssa Lara Maria Quattrone (Capo di Gabinetto del Prefetto), le scriventi OO.SS., Il

CdA della Casa di Cura San Giuseppe e del micro-nido la “Coccinella allegra” di Caselnuovo DB rappresentati dalla Dott.ssa Silvia Serlenga e dal consulente rag. Claudio Casaleggio e la KCS rappresentata dal Dott. Paolo De Ciutiis.

Intendiamo sottolineare e stigmatizzare l’assenza al tavolo del Sindaco di Castelnuovo DB Antonio Rago il quale, pur dichiarandosi in tutte le occasioni disponibile al sostegno in tutte le forme del rilevante servizio sociale assicurato dal micro-nido nel territorio di Castelnuovo DB e caldeggiarne la riapertura, non ha messo in campo ad oggi, la benché

minima azione di sostegno affinché non ci trovassimo in tale situazione. E’ evidente a tutti infatti, che immaginare un’apertura a gennaio 2022 rinunciando ad aprire adesso, rischia di diventare una chimera. Inaccettabile inoltre, l’assenza del Sindaco senza neanche una giustificazione ad un tavolo istituzionale di tale rilevanza.

Dal confronto è emerso chiaramente che il CdA non crede nel rilancio di quel servizio per due ordini di motivi addotti dai due esponenti: “In quanto servizio sociale deve occuparsene il Comune (teoria alquanto surreale) e, in aggiunta, non si può sommare un disavanzo economico (micro-nido) ad un altro disavanzo economico (RSA San Giuseppe) a causa delle scarse adesioni”.

Inoltre la KCS ha annunciato la volontà di interrompere anticipatamente la proroga dell’affidamento della gestione delle strutture, andando ad aggravare un quadro fortemente preoccupante in ordine alle prospettive della Casa di Riposo e del micro-nido.

A nostro avviso emerge un contesto di precise responsabilità per quanto sta accadendo, dove rilevanti carenze direzionali si accompagnano a difficoltà evidenti sia nella gestione complessiva della struttura che nei rapporti istituzionali. Apprezziamo la disponibilità manifestata a rimettere i mandati delle varie cariche societarie, operative e di consulenza affinché si possa rimuovere ogni ostacolo al rilancio della San Giuseppe e, a questo punto, accogliamo per parte nostra tale disponibilità. Esortiamo tutti i soggetti in campo – Istituzioni, CdA, Gestori, Direttori ecc.- laddove emerga la necessità, a fronte delle dimissioni preannunciate, di sostituzione/designazione delle figure interessate, ad attivarsi senza altri tentennamenti o ulteriori perdite di tempo, mettendo in campo tutte le azioni conseguenti e necessarie.

Nei prossimi giorni decideremo come proseguire lo stato di agitazione e, indubbiamente, non mancheremo di informare puntualmente i lavoratori e gli organi di stampa di tutte le misure che intenderemo intraprendere.

F.Parise FP CGIL ASTI- A.Delfino CISL FP ASTI – F.Ferrigno UILTUCS UIL ASTI