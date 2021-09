A Castelnuovo Belbo al via il servizio di doposcuola per le scuole dell’infanzia e primaria

Al via il doposcuola per scuola primaria e infanzia a Castelnuovo Belbo.

Il doposcuola per la gli alunni della primaria inizia il 20 settembre 2021, il costo è sempre di 55 euro come l’anno scorso compreso assistenza mensa dalle ore 13.00 alle ore 18.00 Per il mese di settembre il costo è 28 euro. Il modulo è disponibile presso gli uffici comunali dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00.

Il doposcuola per la gli alunni dell infanzia, inizia il 27 settembre 2021, il costo è sempre di 35 euro come l’anno dalle ore 16.00 alle ore 18.00 Per il mese di settembre il costo è 9 euro. Il modulo è disponibile presso gli uffici comunali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 13.00

I buoni mensa scolastica sono acquistabili presso la Banca d’Asti di Castelnuovo Belbo al costo di 3,50 euro l’uno. Per i primi giorni vanno bene anche i buoni non utilizzati nel precedente anno scolastico.