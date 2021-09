A Castagnole delle Lanze una serata dedicata a Dante

Martedì 14 settembre alle ore 21, l’ex chiesa della Confraternita dei Battuti Bianchi, nel centro storico di Castagnole delle Lanze, ospita la serata culturale dedicata a Dante “Vassene il tempo, da Dante ai Lancia”.

E’ così che il Comune partecipa alle celebrazioni che in questo anno ricordano il settecentesimo anniversario della morte del sommo poeta, e lo fa in collaborazione con il Gruppo Storico del Marchesato di Busca. Un appuntamento dall’alto valore culturale e letterario, ricordando lo scritto della Divina Commedia, opera immensa tradotta e conosciuta in tutto il mondo.