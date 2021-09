A Canelli la prima presentazione del romanzo “La Masca” di Laura Rizzoglio

Domenica 26 settembre a Canelli arriva “La masca”, romanzo della scrittrice piemontese Laura Rizzoglio, edito da NPS Edizioni, finalista alla prima edizione del concorso letterario “Misteri d’Italia”, promosso dall’associazione “Nati per scrivere”.

L’autrice ha scelto Canelli per la prima presentazione ufficiale del suo nuovo libro, a cura della libreria “Il segnalibro”, ambientato proprio in quei luoghi. “La masca” segue, infatti, le avventure di Lorenzo e Laura, due giovani fratelli, che si ritrovano a indagare su un terribile omicidio che scuote la comunità dei Tre Pini, tranquilla borgata delle Langhe del Dopoguerra dove tutti conoscono tutti e su cui ancora aleggia il ricordo dei racconti popolari su masche, mascon e maledissiun. Basta poco, infatti, per convincere gli adulti della colpevolezza della masca, l’anziana donna tacciata come strega, e tirar fuori vecchi rancori e odi sopiti.

“Con ‘La Masca’ ho voluto omaggiare i miei luoghi natii, le storie di mia nonna sugli anni difficili del Dopoguerra, storie che hanno nutrito la mia immaginazione – spiega l’autrice – Le Langhe sono un luogo magico, ricche di colori, profumi, aromi che mi portano ogni volta indietro nel tempo, insieme agli amici dell’allegra brigata del Bricco, con cui anch’io, come i protagonisti del romanzo, sono felicemente cresciuta”. Originaria di Asti, Laura Rizzoglio è impiegata commerciale. Ama perdersi nei libri che divora e nei mondi fantastici che crea. Dopo il fantasy “Edenya”, primo capitolo della trilogia dell’anima, “La masca” è il suo secondo romanzo.

La presentazione, a cura di “Il segnalibro”, si terrà domenica 26 settembre, alle 16.30, nella chiesa di San Rocco, via Villanuova 20 a Canelli. Ingresso gratuito, con obbligo di certificazione verde.