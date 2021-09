A Canelli la presentazione libro “2 Giugno 1946 – Storia di un referendum” di Federico Fornaro

Riprende l’attività pubblica di Memoria Viva Canelli con la presentazione del libro 2 GIUGNO – Storia di un referendum, di Federico Fornaro (Bollati Boringhieri), che si terrà venerdì 10 settembre, alle ore 21, nel cortile dell’Oratorio Santa Chiara, in via Cassinasco 36, Canelli.

Il nuovo libro dell’Onorevole Fornaro, affronta il passaggio istituzionale con cui l’Italia passò dalla monarchia alla repubblica, concludendo una lunga transizione dal fascismo alla democrazia, iniziata il 25 luglio 1943. Per la prima volta nella storia d’Italia le donne poterono votare al pari degli uomini e ventuno di loro furono elette all’Assemblea Costituente.

Come scrisse Piero Calamandrei: «Mai nella storia è avvenuto, né mai ancora avverrà che una repubblica sia stata proclamata per libera scelta di popolo mentre era ancora sul trono il re». Dalla dittatura alla repubblica: si tratta di una fase complessa e contraddittoria, che l’autore rilegge alla luce del dibattito sulla questione istituzionale e del controverso approdo alla scelta referendaria, analizzando inoltre la competizione tra gli alleati inglesi e americani per l’egemonia sul Mediterraneo.”

Senatore della Repubblica dal 2013 al 2018 e attualmente deputato, Federico Fornaro è autore delle biografie di Giuseppe Saragat (2003) e di Giuseppe Romita. L’autonomia socialista e la battaglia per la Repubblica (1996).

Ha pubblicato inoltre L’anomalia riformista. Le occasioni perdute della sinistra italiana (2008), Aria di libertà. Storia di un partigiano bambino (2008), Pierina la staffetta dei ribelli (2013), Fuga dalle urne. Astensionismo e partecipazione elettorale in Italia dal 1861 a oggi (2016) e Elettori ed eletti. Maggioritario e proporzionale nella storia d’Italia (2017).

L’autore dialogherà con Mario Renosio, storico e direttore dell’Istituto di Storia della Resistenza della Provincia di Asti, e Vittorio Rapetti, storico e insegnante. Modererà l’incontro Annamaria Tosti, insegnante e componente del Consiglio Direttivo di Memoria Viva.

L’iniziativa, che completa il calendario di eventi organizzati a Canelli per ricordare il 75° Anniversario della Repubblica Italiana, ha il patrocinio del Comune di Canelli e l’adesione dell’Israt, dell’ ANPI di Asti, del Comitato Martiri del Falchetto e dell’ Unitre Nizza-Canelli.

Ingresso libero con controllo “green pass”, come da norme anti Covid-19.

Per info ed eventuali prenotazioni, contattare info@memoriaviva-canelli.it o 335 7758153.