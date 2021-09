5 benefici del CBD che non conoscevi

Ormai le ricerche scientifiche hanno confermato quello che la comunità degli utilizzatori di sostanze cannabinoide sostenevano da tempo: il CBD non è dannoso ed è un valido prodotto utile per i suoi tanti benefici.

Proprietà antinfiammatorie

L’infiammazione cronica può essere causata da disturbi autoimmuni, da infezioni non trattate adeguatamente o da malattie.

Una recente pubblicazione ha fornito dei dati importanti sugli effetti antiossidanti e antinfiammatori del CBD e dei suoi derivati. Il CBD applicato sulla pelle aiuta a ridurre il dolore e l’infiammazione. È utile anche per ridurre il gonfiore e il dolore delle articolazioni.

Un rimedio efficace contro il diabete

Il diabete di tipo 1 si verifica quando il sistema immunitario attacca le cellule del pancreas, portando all’infiammazione. Nel 2016, i ricercatori hanno trovato prove che il CBD può alleviare questa infiammazione e proteggere o ritardare l’insorgenza del diabete di tipo 1. In uno studio del 2018, il CBD sembrava avere effetti neuroprotettivi sui ratti con diabete, tra cui aiutare a preservare la loro memoria e ridurre l’infiammazione dei nervi.

Contro la tossicodipendenza

L’olio di CBD può aiutare i soggetti che soffrono di tossicodipendenza, In un’analisi su 14 studi pubblicati, gli scienziati dell’Università di Montreal hanno affermato che il CBD ha mostrato riscontri positivi significativi nel trattamento di persone con dipendenza da sostanze stupefacenti pesanti.

Tuttavia, l’effetto del CBD su ogni tipo di dipendenza è diverso. Con la dipendenza da oppioidi il CBD ha mostrato pochi effetti nel minimizzare i sintomi di astinenza. Al contrario, il CBD da solo è stato molto efficace nel mitigare l’astinenza nei consumatori di cocaina, metanfetamine e altre droghe con effetti psicoattivi.

Si pensa che il CBD possa aiutare nel trattamento della dipendenza da cannabis e nicotina, ma gli studi attuali non hanno ancora fornito risposte sufficienti.

Combatte ansia e depressione

I medici hanno spesso consigliato alle persone con ansia cronica di evitare la cannabis, poiché il THC può scatenare o amplificare i sentimenti di ansia e paranoia. Il CBD, invece, può aiutare a ridurre l’ansia.

Uno studio del 2019 infatti, ha mostrato che il CBD ha ridotto significativamente i sintomi dell’ansia nei topi.

Ma già nel 2015 dei ricercatori avevano precedentemente dichiarato che il CBD potrebbe aiutare a ridurre i comportamenti legati all’ansia nelle persone afflitte da disturbi d’ansia, disturbi di panico, disturbi di ansia sociale e disturbi ossessivi-compulsivi.

Rimedio contro l’ACNE

Il CBD è un ottimo trattamento per combattere l’acne. Come abbiamo accennato prima, il CBD aiuta a combattere le infiammazioni, che è proprio una delle cause dell’acne.

Uno studio del 2014 ha scoperto che il CBD aiuta ad abbassare la produzione di sebo che porta all’acne, in parte grazie al suo effetto antinfiammatorio.

L’applicazione diretta del CBD sulla pelle aiuta a ridurre l’infiammazione nella psoriasi e in altre malattie infiammatorie della pelle.

Il CBD sta trovando sempre più spazio nel mondo della cosmetica e viene utilizzato come ingrediente di base nelle creme e per altri prodotti della pelle.