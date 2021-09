1,4 milioni di euro dalla Regione per la promozione dei prodotti agroalimentari e vitivinicoli

In arrivo dalla Regione Piemonte nuove risorse per aiutare a promuovere i prodotti piemontesi ai grandi eventi attraverso l’apertura del bando pubblicato oggi dall’Assessorato regionale all’Agricoltura e Cibo.

Con una dotazione finanziaria complessiva di 1,4 milioni di euro, il bando, attivato sulla misura 3.2.1 del Programma di sviluppo rurale, sostiene le associazioni e organizzazioni di produttori piemontesi per la promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e vitivinicoli di qualità nelle fiere e manifestazioni internazionali e nazionali ritenute di rilevanza strategica.

I contributi vengono assegnati per la partecipazione a diverse fiere in Italia e nella Comunità europea che si svolgeranno negli anni 2021 – 2022 quali Cheese Bra settembre 2021 e iniziative nazionali comparto lattiero caseario set 2021, Sana – Bologna ortofrutta set 2021, Vinitaly special edition – Verona ott 2021, ATP Finals Tennis Torino – Torino nov 2021, Golosaria 2021 – Milano e sedi minori nov 2021, Fruit Logistica – Berlino feb 2022, Wine Paris feb 2022, Biofach Vivaness – Norimberga feb 2022, Cibus – Parma mag 2022, MacFrut – Rimini e iniziative nazionali comparto ortofrutticolo set 2022, Fruit Araction – Madrid ott 2022, Salone del Gusto Torino e iniziative nazionali regimi di qualità ott 2022, ATP Finals Tennis Torino – Torino nov 2022, Golosaria 2022 – Milano e sedi minori nov-22.

Per la richiesta di contributi è necessario effettuare la pre-iscrizione entro il 30 settembre 2021, mentre il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 2 novembre 2021. Gli interventi per i quali si presenta la domanda di contributo devono essere realizzati a partire dalla data di apertura del bando e conclusi entro il 31/12/2022.

L’assessore regionale all’Agricoltura e Cibo sottolinea l’importanza di partecipare alle grandi manifestazione di richiamo internazionale attraverso un’azione coordinata e sinergica tra gli operatori dell’agroalimentare e del vitivinicolo per promuovere in modo efficace i prodotti di qualità del Piemonte sul mercato interno e sui mercati esteri. Gli eventi ritenuti strategici sono stati individuati sulla base delle esigenze espresse dai consorzi e dalle associazioni dei produttori.

Il bando è pubblicato sul sito della Regione Piemonte al link https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2020-operazione-321-informazione-promozione-dei-prodotti-agricoli-alimentari-qualita-bando-1