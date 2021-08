Weekend teatrale a Castelnuovo Don Bosco: gli spettacoli del festival in programma

Prosegue l’8° edizione del Festival Teatrale di Castelnuovo Don Bosco 2021 con spettacoli di prosa, teatro musicale e due importanti eventi collaterali.

Sabato 28 agosto alle ore 16 andrà in scena il Concorso Teatrale Gabriele Accomazzo: dieci giovani attori si esibiranno di fronte al pubblico con brani tratti da testi alfieriani.

In serata, ore 21 al Centro Polifunzionale Ala, sul palco sarà la volta de “La Donna di Samo, (Samia). Di Menandro” con Simone Destrero, Bruno Governale, Alessandra Cavallari e Marianna Cutraro. Musiche di Marco Abbondanzieri e Cristiano D’Aleisio, scenografia di Renato Mambor, maschere Emanuele D’Andrea, Roberta Gentili e Roberto Zorzut e costumi Marinaschi Collectif. La regia affidata a Roberto Zorzut.

Menandro, autore ateniese del terzo secolo a.C., popolarissimo in tutto il bacino mediterraneo. La donna di Samo vive di intrecci complessi giocati sulla sorpresa e improvvisi cambiamenti di situazione. Commedia ricca di riconoscimenti improvvisi, rapimenti e situazioni complicate che girano intorno al tema dell’amore. Gli innamorati, divisi da iniziali ostacoli si trovano ad affrontare numerose difficoltà e peripezie, fino a coronare il loro amore e ricomporre la felicità iniziale che per un equivoco o errore era stata turbata. Il valore della commedia sta nell’ineguagliabile capacità di presentare “caratteri”, personaggi di una convincente credibilità psicologica e sentimentale. Un rito teatrale in maschera che conserva tutto il suo fascino.

L’appuntamento successivo è per Domenica 29 agosto, al Centro Polifunzionale Ala ore 21,30, con la prima nazionale di “Lady Shakespeare”.

Lady Shakespeare è insieme un omaggio, scritto, diretto ed interpretato dall’attrice e formatrice teatrale Valentina Veratrini, all’immenso William Shakespeare, una chiacchierata sul teatro e una sperimentazione drammaturgica. Cosa succede se le sorti delle eroine shakespeariane vengono capovolte e ognuna di queste donne diventasse artefice del proprio destino? Cosa succederebbe se si liberassero delle figure maschili ingombranti per rivendicare la propria essenza, spogliate dei tanti padri, mariti, fidanzati di cui sono circondate?

Tutti gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito con obbligo di esibire il green pass.