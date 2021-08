“Vivere dal vivo”: la grande festa della Pastorale Giovanile dedicata ai giovani di tutta la diocesi di Asti

Dopo quasi due anni di stop la Pastorale Giovanile torna alla carica con una grande festa dedicata ai giovani di tutta la diocesi. Finalmente in presenza. Il nome dell’evento non è stato scelto a caso: “Vivere dal vivo”, proprio per sottolineare il ritorno allo stare insieme, pur nel rispetto di tutte le regole anti covid.

L’appuntamento è per venerdì 10 settembre alle 21 al Palco 19 (via Ospedale, 19 – Asti) con una serata-gioco rivolta a tutti i ragazzi di tutte le parrocchie con testimonianze, divertimento, tanta musica e preghiera finale con il vescovo Marco Prastaro.

La serata, patrocinata dal Comune di Asti e sponsorizzata dalla Banca di Asti, “vuole essere un momento interattivo e coinvolgente per riaccendere, in particolare nei giovani così colpiti dagli effetti della pandemia, l’energia, l’entusiasmo e la voglia di spendersi per gli altri nelle con particolare riferimento agli oratori e le comunità”, come ha spiegato don Rodrigo Limeira, responsabile della Pastorale Giovanile.

Ricchissimo il parterre degli ospiti: don Alberto Ravagnani, sacerdote di 27 anni della diocesi di Milano, insegnante di religione e molto attivo sui social (i suoi video che parlano di fede hanno un linguaggio semplice che piace molto ai giovani), Alessandro Gallo voce e chitarrista dei Reale, una delle più popolari band di rock cristiano del nostro Paese, Andrea Cerrato, musicista e cantautore astigiano, Marco Maccarelli, Cantante del Laboratorio del Suono e Consacrato presso la Fraternità della Speranza del Sermig, Mauro Tabasso, principale artefice della fondazione dell’Orchestra e del Coro dell’Arsenale della Pace di Torino e del Laboratorio del Suono Ensemble del Sermig e il tenore nato a Castell’Alfero ma conosciuto in tutto il mondo Enrico Iviglia.

La serata sarà condotta e presentata da Gigi Coticchella, teologo, artista, autore e creativo, e Lorenzo Giaretto, dell’oratorio di San Pietro.

Sarà richiesto il green pass all’ingresso. È necessario iscriversi attraverso questo link o attraverso il QR che trovate nella locandina. https://forms.gle/qTyWjhCwQUA3FYJT6.