Violazioni delle norme anticovid: chiuso un bar ad Asti e multa per il proprietario

Nello scorso fine settimana sono proseguiti i controlli interforze (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale di Asti) nel centro cittadino finalizzati alla verifica del rispetto delle norme di contenimento della diffusione del Covid-19, disposti con Ordinanza dal Questore di Asti.

E proprio nella notte tra sabato e domenica, alle 23 circa, sono giunte numerose telefonate al 112 N.U.E. da parte di alcuni residenti della zona di piazzale Lugano, per segnalare la presenza di giovani avventori, assembrati ed intenti ad urlare, presso un bar della zona. Gli Agenti della Polizia di Stato, unitamente a personale della Polizia Municipale di Asti, intervenivano sul posto per verificare la segnalazione ed immediatamente la situazione appariva in grave violazione della normativa emergenziale anticontagio.

Infatti, veniva accertata la presenza di circa cento avventori, la maggior parte giovani e giovanissimi, per lo più assembrati nelle zone di pertinenza del locale, in particolare dislocati nei pressi dell’ingresso e tra i tavolini, tutti molto vicini tra loro intenti a consumare bevande alcoliche, senza nessun tipo di dispositivo di protezione individuale. Viste le violazioni in atto, al proprietario del bar veniva comminata una sanzione amministrativa, con l’applicazione della chiusura temporanea del locale per tre giorni.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi fine settimana, in Asti e Provincia, al fine di prevenire assembramenti e violazioni della normativa che favoriscano il contagio da Covid-19.