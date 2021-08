Giovedì sera, come ampiamente previsto, il Consiglio dell’Unione dei Comuni della Valcerrina ha deliberato, con 2 votazioni distinte, entrambe unanimi, l’adesione dei Conuni di Villadeati e di Moncestino.

Per Moncestino sarà un ritorno dopo l’uscita di qualche anno fa. L’ingresso non sarà automatico in quanto dovrà esserci ancora un passaggio negli attuali sette consigli comunali