Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida: aperta la raccolta di manifestazioni d’interesse per le “Botteghe di Servizi”

L’Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida rende noto in un avviso pubblico che la Regione Piemonte intende elaborare un’iniziativa volta al contrasto della desertificazione commerciale nei comuni montani e, di conseguenza, garantire che gli abitanti delle zone montane possano fruire di beni e servizi che ne migliorino la qualità della vita.

Per meglio orientare il futuro bando ai reali fabbisogni dei territori montani e alle caratteristiche dell’offerta locale, è stato approvato l’Avviso per la raccolta di Manifestazioni di interesse finalizzate alla creazione ed al rafforzamento delle “Botteghe dei servizi” reperibile al sito della Regione (clicca QUI).

L’Avviso definisce i beneficiari dell’iniziativa, le attività e le spese ammissibili (a titolo orientativo), le modalità e il termine di presentazione delle Manifestazioni di interesse e la pubblicizzazione dell’iniziativa.

Le Manifestazioni di interesse dovranno essere raccolte dalle Unioni Montane, individuate dalla lr. n. 14/2019 come la forma organizzativa dei Comuni idonea a rendere effettive, in armonia con le specifiche politiche settoriali regionali, le misure di promozione e sviluppo economico, di tutela e valorizzazione dei territori montani; nel sito della Regione è reperibile la versione editabile della “scheda progetto- manifestazione d’interesse”.

Saranno particolarmente apprezzate le iniziative che integreranno l’offerta privata con quella pubblica, proponendo servizi per la collettività con il ruolo di “terminali della Pubblica Amministrazione” sul territorio.

I comuni interessati dal bando sono: Bubbio – Cassinasco – Cessole – Loazzolo – Mombaldone – Monastero Bormida – Olmo Gentile – Roccaverano – San Giorgio Scarampi – Serole – Vesime e Sessame.

La domanda di manifestazione di interesse, redatta su apposito modello, deve essere presentata presso gli uffici dell’Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida, in via Roma 8, Roccaverano, (AT) tramite PEC unione.langastigiana@cert.ruparpiemonte.it entro lunedì 27 settembre 2021.

La documentazione è reperibile sul sito dell’Unione Montana www.unionelangastigiana.at.it