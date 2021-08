Una grande estate sportiva italiana, Mario Bovino: “Adesso teniamo accesi i fari sullo sport a tutti i livelli “

Si è conclusa da pochi giorni l’Olimpiade di Tokio, un’edizione straordinaria per l’Italia che ha ottenuto il record assoluto di medaglie conquistate in una singola olimpiade (40) con l’atletica assoluta protagonista, con ben cinque ori.

La rassegna a cinque cerchi ha rappresentato per l’Italia il picco di una straordinaria estate sportiva, che ha visto anche la nazionale di calcio vincere gli Europei, un italiano, Matteo Berrettini, per la prima volta in finale a Wimbledon e tanti altri successi, sia di squadra che individuali.

Risultati che sono stati l’occasione per l’assessore allo sport della Città di Asti, Mario Bovino, per fare alcune considerazioni sul mondo dello sport, con particolare attenzione a quello locale: “Per prima cosa voglio fare i complimenti ai nostri due atleti astigiani che hanno partecipato alle Olimpiadi, Alice Sotero e Matteo Piano. Li ho seguito con passione e ho sperato fino all’ultimo che Alice riuscisse a raggiungere la medaglia, ma resta una prestazione straordinaria, un quarto posto olimpico è un grandissimo risultato.”

Si passa poi a fare delle riflessioni generali: “Adesso però è importante mantenere accesi i fari sullo sport, non solo quello di alto livello o di certe discipline dove girano molti più soldi e che catalizzano le attenzioni dei media, ma di quello di base, quello che praticano i ragazzi più giovani. A tutti i livelli è necessario che la politica si renda conto dell’importanza dello sport di base, sia per continuare ad avere atleti in grado di competere per i massimi successi, sia per far aiutare i nostri giovani a crescere bene, sia in salute sia come atteggiamenti e comportamenti: ricordiamoci sempre che lo sport è una scuola di vita, aiuta l’integrazione sociale.”

Si passa poi al concreto, andando ad analizzare cosa si è fatto, cosa si può fare e cosa si può migliorare: “Da quando sono stato nominato assessore allo sport, nonostante le ridottissime risorse a disposizione, ho da subito cercato di trovare il modo di sistemare i vari impianti sportivi della città, a partire dal Palazzetto di Via Gerbi che, grazie alla sponsorizzazione della Bosca, abbiamo tirato a lucido rendendolo appetibile per gli inserzionisti pubblicitari, così abbiamo ideato bando per l’assegnazione di spazi pubblicitari nel palazzetto che ci ha permesso di ristrutturare la palestra Brofferio (lavori già conclusi) e la Dalla Chiesa. Devo anche ringraziare alcuni dirigenti di società sportive che hanno deciso di investire in proprio per creare nuove strutture e dotare Asti di impianti che poche città hanno, come ad esempio il poligono di tiro o i campi da padel.”

Non solo impianti però: “Un’altra cosa su cui ho puntato, e che a mio parere è molto importante per promovuore lo sport, è stato quello di ospitare ad Asti manifestazioni sportive di livello nazionale, così da far vedere ai nostri giovani i migliori atleti italiani. Ad Asti sono stati protagonisti diversi atleti che poi hanno vinto la medaglia alle Olimpiadi, cito ad esempio Viviana Bottaro, bronzo nel karate (nella foto con Bovino ndr). Vedere dal vivo i propri beniamini non può che stimolare i ragazzi al massimo impegno nello sport.”

In conclusione cosa ci lascia questa straordinaria estate sportiva: “Un messaggio chiaro e importante, bisogna continuare ad investire nello sport, a partire dalle scuole e per finire alla politica a tutti i livelli, da quelli locali a quelli nazionali, ancora di più dopo questo lungo periodo di emergenza sanitaria che ha visto molte discipline completamente ferme… E poi lavoriamo sui tecnici e gli allenatori, cerchiamo di assecondare il più possibile i dirigenti che si impegnano nella crescita del proprio sport, sosteniamo i privati che investono nello sport, aiutiamo le società sportive a collaborare tra di loro in modo da offrire ai ragazzi un’ampia scelta di sport da praticare.

Questo secondo me è quello su cui dovrebbe puntare la politica, in particolare chi si occupa di sport e di scuola a partire dal Governo sino ai politici locali” conclude Mario Bovino.