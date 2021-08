Un omaggio a Sepulveda chiude la ventesima edizione del festival “Paesaggi e oltre” a Costigliole d’Asti

Un appuntamento per bambini e famiglie per concludere la ventesima edizione del festival “Paesaggi e oltre / landscapes and beyond”, teatro e musica d’estate nelle terre dell’UNESCO.

Venerdì 27 agosto alle 18 a Costigliole d’Asti, nello scenario del Parco del Castello, un omaggio a Luis Sepúlveda da parte di Assemblea Teatro (che aveva stretto un lungo sodalizio artistico e di amicizia con l’autore scomparso lo scorso anno), lo spettacolo dal titolo “Max, Mix e Mex. Storia di un gatto e di un topo che diventò suo amico”.

I personaggi di questa storia per bambini e famiglie, hanno nomi bizzarri e divertenti: Max, Mix e Mex.

È la storia di un’amicizia. Il piccolo Max cresce con Mix, l’amato gatto nero. A diciotto anni, divenuto adulto, Max decide di andare a vivere con Mix in una nuova casa. Il bel gatto però è invecchiato e perde la vista ma non lo spirito avventuriero che lo contraddistingue.

Il lavoro obbliga Max a vivere sempre più fuori casa e così Mix comincia a sentirsi un po’ solo. Ma un bel giorno ecco apparire un topo messicano, molto chiacchierone ma triste perché nessuno gli ha mai dato un nome. Mix che prima lo ha bloccato con una zampa, per poi lasciarlo andare, ne condivide allegrie e malinconie e senza alcun dubbio gli conferisce il nome di Mex.

Diventano amici e compagni di scorribande tanto che Mix può vedere con gli occhi del suo piccolo amico mentre Mex diventa forte grazie al vigore del suo grande amico. Tutto ciò può accadere perché, come dice Sepúlveda “l’amicizia supera ogni differenza, ed è qualcosa che unisce e rende migliori”.

l’adattamento teatrale è di Renzo Sicco e Lino Spadaro.

In scena Lino Spadaro e Michele Guaraldo, le maschere e il gattometro sono realizzati da Lino Spadaro.

L’appuntamento è realizzato in collaborazione con Piemonte dal Vivo. Biglietti euro 2, prenotazione (non obbligatoria) sul sito Appuntamento Web. Info: 3392532921 info@teatrodegliacerbi.it

A seguito del D.L. n.105/2021 l’accesso agli spettacoli aperti al pubblico è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19. Le disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

L’iniziativa è promossa dalla Comunità Collinare tra Langa e Monferrato con il contributo di Regione Piemonte, Fondazione CRAsti e Fondazione CRT e la collaborazione della Fondazione Piemonte dal Vivo.

La direzione è del Teatro degli Acerbi. Ha il patrocinio e il contributo dell’Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato UNESCO e dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero. Tra gli sponsor la Banca di Asti ed il Lions Club di Costigliole d’Asti.

Il giorno successivo, sabato 28 agosto, sempre nel parco del Castello di Costigliole d’Asti, alle 21 torna l’appuntamento con il cinema: è in programma la proiezione del film “La vita straordinaria di David Copperfield”.