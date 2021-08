Ufficio postale a Serravalle d’Asti: “Nessuna intenzione di chiudere lo sportello”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Comune di Asti.

Ricevuta la segnalazione di diversi cittadini residenti in Serravalle, che hanno mostrato timore per una possibile chiusura dello sportello di Poste Italiane attualmente presente nella frazione, l’Amministrazione Comunale si è interessata della questione.

Il Vicesindaco Marcello Coppo, su incarico del sindaco Maurizio Rasero, ha preso contatti con la direzione di Poste Italiane e ha conferito sia con la direttrice dott.ssa Concettina Restuccia che con la Direzione del nord Italia di Poste Italiane.

Le risposte sono state incoraggianti in quanto Poste Italiane ha comunicato che il motivo di riduzione dell’orario dello sportello (nei periodi bui del lockdown di inizio 2020 è arrivato ad essere un solo giorno a settimana), è stato causato da problemi organizzativi dovuti alle numerose malattie riscontrate a causa dei contagi covid e alla necessità di dare attuazione ai DPCM che promuovevano sia lo smartworking che le ferie arretrate, oltre che a una contrazione delle operazioni da sportello.

Appena è stato possibile coprire l’orario di due giorni a settimana, l’orario è stato nuovamente ampliato. Ad oggi ci è stato assicurato che non c’è alcuna intenzione di chiudere lo sportello. In merito invece a un possibile spostamento dello sportello, ci è stato risposto che un trasferimento di sportello implica un investimento di circa 100/150mila€ e pertanto è improponibile in un’ottica di sostenibilità dell’investimento.

Il sindaco Maurizio Rasero dichiara: “Ricevuta la segnalazione dei cittadini di Serravalle, ci siamo attivati presso le sedi opportune e abbiamo ottenuto risposte convincenti. Siamo consapevoli dei disagi delle persone anziane in caso di chiusura di uno sportello frazionale e quindi abbiamo dato molta attenzione alla problematica anche perché le frazioni sono una parte importante e caratterizzante di Asti”

Il vicesindaco Marcello Coppo dichiara: “Poste Italiane ha più volte dichiarato che la capillarità del suo servizio è il timbro dell’azienda e che non c’è intenzione di chiudere nessuno degli sportelli oggi presenti sul territorio sia del Comune che della Provincia di Asti in quanto tutti hanno superato una verifica di sostenibilità finanziaria e questo penso sia l’aspetto che di più ci rassicura, oltre che l’estrema disponibilità al dialogo dimostrata. Abito in una frazione e so quanto importante è mantenere i servizi oggi presenti”