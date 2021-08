Tigliole in festa con la musica sotto le stelle, Monferrato on Stage e la grande grigliata… e tanto altro!

Si avvicinano le giornate di “Tigliole in Festa” che saranno ospitate nel parco del Castello Comunale, dal 5 al 10 agosto (con pausa lunedì 9 agosto).

Si parte giovedì 5 agosto con il cinema e la proiezione del film del 1968 “Il giorno della civetta”, tratto dall’omonimo romanzo di Leonardo Sciascia. Con la regia di Damiano Damiani, il film fu girato a Partinico e a Palermo con un cast internazionale, comprendente Franco Nero, Claudia Cardinale, Lee J. Cobb, Serge Reggiani e Nehemiah Persoff. Ingresso gratuito. In caso di maltempo la proiezione sarà effettuata al Centro Incontri in via Umberto I 20.

Si prosegue venerdì 6 agosto. Alle 19 appuntamento con il gusto della pizza goumert e della birra artigianale. Alle 21.30 sarà il momento della musica con l’atteso concerto “Musica Sotto le Stelle” dell’Orchestra Sinfonica di Asti, diretta dal M° Silvano Pasini.

Il programma si svilupperà in un percorso affascinante ed emozionante con una serie di musiche e temi tratti da film di grandissimo successo riarrangiati appositamente dal M° Pasini. Verranno proposti brani di Piovani, Mancini, Bacalov senza dimenticare Ennio Morricone che proprio l’anno scorso è venuto a mancare. Spazio anche a brani classici conosciutissimi anche in virtù di essere stati utilizzati in svariati film di successo tra cui l’Aria sulla quarta corda di Bach o il celeberrimo Canone di Pachelbel. L’ingresso al concerto è gratuito con 200 posti disponibili. Prenotazione al numero: 392.447.1610

Gusto e musica saranno ancora protagonisti sabato 7 agosto con la tappa tigliolese di Monferrato On Stage edizione 2021 dedicata ai “sensi della vita”. Alle 20 “Innovazione, tradizione e Tartufo” piatti della tradizione monferrina elaborati dagli chef. Alle 22 musica con “NIKI BUZZ power trio” con la straordinaria partecipazione di Tinto di Decanter di Rai Radio 2. Prenotazione al numero: 392.447.1610

Domenica 8 agosto la Pro Loco di Tigliole proporrà la grande grigliata di carne. La serata sarà accompagnata dall’esibizione della Banda musicale di Tigliole “La Tenentina”. Prenotazione ai numeri: 339.535.9380 – 327.614.3705.

Dopo un giorno di pausa si riprende martedì 10 agosto con il teatro che concluderà la festa patronale di San Lorenzo. Alle 21 tappa della rassegna “senzasipario” promossa da Sea Colline Alfieri con “Amemanera”. “Amemanera”, in piemontese “a modo mio”, è un duo composto da due musicisti molto famosi in Piemonte e non solo: la cantante è Marica Canavese, di formazione jazz e funk rock, pianista ed allieva di Bruno Astesana, Leonardo Martina e Gigi Biava; il chitarrista è Marco Soria, diplomato “summa cum laude” alla Berklee School of Music di Boston, compositore, arrangiatore e collaboratore, tra gli altri, di Tullio De Piscopo, Eugenio Finardi e Gipo Farassino. Informazioni al numero: 348.5304055

Tutte le sere sarà attivo il banco di beneficenza dalle 20.