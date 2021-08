Terminato il primo weekend della Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia

Cortemilia ha inaugurato venerdì 20 agosto la sua Fiera Nazionale della Nocciola. Di fronte al palazzo comunale, in luogo aperto e nevralgico della cittadina, si sono ritrovati gli ospiti che l’Amministrazione comunale ha invitato per l’occasione importante. Un parterre di tutto rispetto, con la presenza di tantissimi Sindaci in fascia tricolore, venuti non soltanto dai paesi limitrofi ma anche dalle terre di Langa più lontane.

Tanti i rappresentanti delle istituzioni, come il senatore Marco Perosino e l’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte Luigino Icardi; presenti il Questore di Cuneo, Nicola Parisi, il Luogotenente della compagnia di Alba Agostino Sanna, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, Vincenzo Bennardo, oltre al componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione CRC e presidente dell’Associazione Commercianti Albesi Giuliano Viglione, e al direttore dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Mauro Carbone; l’ispettore generale del Corpo AIB del Piemonte Daniele Cora, l’ispettore Provinciale AIB Roberto Badellino, il presidente del GAL Carlo Rosso, i due consiglieri provinciali Annamaria Molinari e Massimo Antoniotti, un rappresentante del Consorzio Alta Langa DOCG, Flavio Borgna Presidente dell’Ente Fiera della Nocciola e Sergio Vaschetti, componente del Consiglio e della Giunta camerale della Camera di Commercio di Cuneo.

Diversi anche i rappresentanti della sanità provinciale e territoriale, come il Direttore del Consorzio Socio-Assistenziale dell’Asl CN2, Marco Bertoluzzo, il Direttore generale dell’ASL CN2 Massimo Veglio, e anche il Presidente della Conferenza dei Sindaci della stessa ASL, Mauro Noè perché, come è stato ricordato, questa edizione della Fiera è stata dedicata a tutto il personale sanitario, a chi ha operato – spesso con difficoltà – in ogni fase della pandemia che ha colpito il nostro Paese.

Nel suo corposo discorso inaugurale, che ha preceduto il taglio del nastro, il sindaco Roberto Bodrito ha ringraziato tutti quelli che si sono impegnati in questo lungo periodo di emergenza sanitaria, le realtà di volontariato e le persone che hanno permesso l’organizzazione di questo evento così grande e importante per il territorio, così ricco di iniziative, che sono state ricordate ai presenti dal Consigliere delegato al Turismo e alle Manifestazioni Marco Zunino.

Durante l’inaugurazione, sono stati anche consegnati riconoscimenti a persone che si sono rese disponibili per il territorio. Dopo il taglio del nastro, la Fiera è entrata nel vivo con tutti i suoi appuntamenti culturali ed enogastronomici, che termineranno domenica 29 agosto con il concerto “Piano Solo Tour” di Giovanni Allevi.

Intanto oggi, lunedì 23 agosto, alle 18 in piazza Oscar Molinari “Saper leggere e scrivere – estate”, primo incontro con Ornella Navello, divulgatore scientifico che parlerà di “Eco-vivere: I valori della tradizione nel mondo di oggi”, in collaborazione con la Biblioteca Civica “Michele Ferrero”.

Martedì 24 agosto alle 20.30 presso lo Sferisterio Comunale si terrà il Trofeo “Nocciola Alta Langa”, partita di pallapugno tra le quadrette di serie A: Nocciole Marchisio Cortemilia di Massimo Vacchetto ed Olio Roi Imperiese di Enrico Parussa. Nel corso della serata verranno consegnati alcuni riconoscimenti ad atleti di Cortemilia.

Mercoledì 25 agosto alle 18 in piazza Oscar Molinari “Saper leggere e scrivere – estate”, secondo incontro: Alessandro Marenco, scrittore-operaio, parla di “Maestro Milano, la storia di un maestro girovago tra memoria e leggenda”, in collaborazione con la Biblioteca Civica Michele Ferrero. Alle 19.30 nei locali del Convento Francescano “Cena al fazzoletto” a cura della Pro Loco (prenotazione obbligatoria entro il 24 agosto). Nello stesso luogo alle 21: “Intervista doppia”, una serata di cabaret con Paolo Tibaldi, Fabio Gallina e… alcuni ospiti, poetici e musicali.