Serralunga di Crea, \'Notte di storie e stelle\'

Domenica 15 agosto, alle 20,30, in Serralunga di Crea sul piazzale fronte Chiesa è in programma “Notte di storie e di stelle”. Lettura di racconti mitologici, animazione teatrale, improvvisazioni, scrittura creativa di gruppo e al calar della notte, nella bella Chiesa di Serralunga, concerto di musiche antiche.

Una serata speciale, a sorpresa, per riscoprire il bambino che è in noi. Si riderà, si giocherà, ci si ascolterà seguendo il ritmo incalzante della creatività. Virtù presente in ciascuno di noi, fatta di intelletto e immaginazione che, adeguatamente sviluppata, ci aiuta ad affrontare i problemi, a trovare nuove soluzioni, ad avere un contatto più diretto con le nostre emozioni stimolando il cambiamento.

CREATIVITA’, bene inestimabile e ancora troppo poco conosciuto! Quando siamo immersi in un’esperienza creativa, sia essa pittura – musica – teatro – danza, riceviamo molteplici stimoli a livello fisico, intellettuale ed emozionale che favoriscono i processi di riparazione. E che dire del gioco, attività fondamentale non solo per i bambini ma anche per gli adulti di tutte le età. Giocare, ridere, comunicare, stringere nuove amicizie aiuta a sviluppare endorfine, chiamate anche ormoni della felicità, perché ci aiutano a stare meglio.

Nel corso della serata saremo tutti protagonisti di improvvisazioni teatrali e le costellazioni celesti saranno la nostra musa ispiratrice.

Infine ci lasceremo cullare dalle dolci note del violino di Bruno Raiteri e del pianoforte di luca Solerio che ci proporranno musiche antiche nella bella chiesa di Serralunga di Crea.

Non mancheranno i brindisi…e se il cielo non potremo osservarlo con i telescopi, causa inquinamento luminoso, lo conosceremo attraverso i suoi miti.