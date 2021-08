Scuola di volo: tutto quello che devi sapere per diventare un pilota

Comprendere come diventare un pilota non è mai stato così facile, grazie alle tantissime opportunità che offre oggi il web in questo settore. A differenza di quanto avveniva fino a non molti anni fa, oggi la strada per diventare un pilota è decisamente più abbordabile e in linea con i sogni e le aspettative di molte persone. Online, oltre a reperire molte informazioni utili, è possibile valutare le diverse possibilità offerte a chi desidera intraprendere questo percorso e anche selezionare in modo rapido un percorso d’eccellenza in una scuola di volo.

Uno dei desideri più diffusi è quello di diventare un pilota di linea, ovvero di conseguire la cosiddetta licenza ATPL. Si tratta della possibilità maggiormente ambita ma non è l’unica a disposizione di chi desidera frequentare una scuola di volo. Ovviamente diventare piloti di linea richiede il giusto impegno e il superamento di vari esami teorici, necessari per dimostrare di aver acquisito il pacchetto di conoscenze fondamentali per svolgere un lavoro così importante, prestigioso e al tempo stesso carico di responsabilità.

Dopo il completamente della fase teorica e lo svolgimento di molte ore di corso di tipo pratico, un aspirante pilota ottiene la licenza commerciale CPL IR con la quale può essere già assunto da una compagnia aerea in tutto il mondo. Nella fattispecie sono previste ben 1500 ore di volo che, se realizzate in una scuola di eccellenza, formeranno le competenze degli aspiranti piloti. Questo ed altri corsi sono a disposizione di tutti i maggiorenni che possono presentare un attestato di idoneità psico-fisiche rilasciato dall’Aeronautica Militare.

Come diventare pilota di linea

In Italia, un punto di riferimento nel settore della formazione aeronautica è la scuola di volo Urbe Aero che propone percorsi innovativi e completi pensati per formare piloti altamente qualificati, grazie anche alla grande esperienza e alla professionalità dei docenti. Chi desidera diventare un pilota di linea, grazie a questa eccellenza italiana, può usufruire anche dalla possibilità di conseguire la licenza MPL.

Nello specifico si tratta di una “Multi crew Pilot Licence” direttamente collegata ad una compagnia aerea, in modo da formare dei piloti che al termine del loro addestramento saranno poi direttamente impegnati da questa compagnia. Si tratta di una possibilità unica, offerta in Italia soltanto dal gruppo Urbe Aero. La licenza ATPL, sempre necessaria per diventare piloti di linea, può inoltre essere conseguita in due modi differenti: con un percorso integrato o con uno modulare.

Il primo prevede la possibilità di iniziare la formazione completamente da 0 e di diventare poi pilota in soli due anni. Il secondo invece consente di suddividere il percorso formativo in un tempo maggiore e di gestire in modo completamente autonomo questi tempi e rappresenta un’ottima alternativa per chi al momento svolge un’altra occupazione. Ovviamente diventare pilota di linea non è l’unica possibilità offerta a chi desidera frequentare una scuola di volo, dato che vi sono delle alternative molto gettonate e particolarmente interessanti.

Altre licenze di volo

Un’altra possibilità molto ricercata è quella che permette di acquisire la licenza PPL, utile per poter pilotare in modo completamente autonomo e in totale sicurezza un velivolo privato. Diventare un pilota privato consente infatti a molte persone di volare in tutta Europa, da solo o in compagnia di amici e parenti, senza scopo di lucro. Non si tratta, in questo caso di una carriera professionale, ma della possibilità di realizzare un vero e proprio sogno, quello di poter volare autonomamente.

Chi possiede già la licenze da pilota può intraprendere il corso FI, ovvero quello riservato ai “Flight Instructor” per poter poi lavorare come istruttore di volo e trasmettere la passione e le competenze acquisite in questo prestigioso mestiere. Un addestramento che richiede un elevato livello di competenze, passione e dedizione è sicuramente il corso IR di “Instrument Rating” che permette di pilotare un velivolo plurimotore utilizzando però i soli strumenti di bordo e senza quindi fare ricorso ad altri riferimenti visivi. Questi sono soltanto alcune delle altre possibilità che le scuole di volo offrono. Altri corsi che possono essere intrapresi presso le scuole di volo sono: Mcc, Advanced uprt, Pbn, Mep, Sep, Tea.

Queste sono inoltre di grande utilità anche per i piloti già in possesso delle relative licenze, in modo da poter accrescere le proprie competenze in questo settore così importante. In generale infatti le scuole di volo hanno avuto il merito di rappresentare un elemento di eccellenza, in grado di formare gli aspiranti piloti e di affiancare i piloti già in attività nel conseguimento di ulteriori utili competenze. Il web ha invece semplicemente facilitato il reperimento di tutte le utili informazioni.