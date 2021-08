Rubano “Gratta e Vinci”: intercettati dalla Polizia di Asti durante i controlli di Ferragosto

Nel corso dei servizi di vigilanza, prevenzione dei reati e controllo del territorio, intensificati in occasione della festività del Ferragosto appena trascorsa, gli equipaggi della Polizia di Stato – Squadra Volanti della Questura di Asti hanno effettuato alcuni controlli a campione di persone e mezzi in città.

Nel corso dei controlli, gli operatori di Polizia notavano una autovettura parcheggiata con targa francese di colore blu, con 2 persone a bordo che venivano controllate sul posto.

Proprio dalla verifica in Banca Dati emergevano numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona. Nello specifico i due uomini venivano identificati per un 53enne nato in Russia, di fatto senza fissa dimora, ed un 37enne nato in Georgia e domiciliato a Biella. Durante il controllo a carico del cittadino georgiano emergeva, inoltre, un provvedimento di cattura in area Schengen emesso dalla Germania: un mandato di arresto europeo provvisorio per un furto commesso in quello Stato.

Visti i precedenti di polizia a carico dei due ed il provvedimento di cattura gli operatori procedevano alla perquisizione personale estesa all’autovettura, dove venivano rinvenuti, all’interno di un vano porta oggetti, 14 “Gratta e vinci” risultati rubati poco prima in un punto vendita di Villafranca d’Asti.

Accompagnati in Questura e sottoposti ai rilievi fotodattiloscopici, i due venivano indagati per il furto di Gratta e vinci, l’autovettura veniva posta sotto sequestro poiché utilizzata per commettere il reato ed il 37enne georgiano veniva accompagnato nel carcere di Alessandria, in stato di arresto, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.