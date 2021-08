Rissa ad Asti davanti alla stazione, un ferito

Una rissa si è verificata ad Asti davanti alla stazione ferroviaria, in piazza Marconi, nel pomeriggio di oggi, lunedì 23 agosto, verso le 15.30.

Per motivi non noti, due giovani nigeriani sono venuti alle mani: testimoni raccontano che uno dei due ha colpito il connazionale ferendolo con un’arma da taglio. Sul posto sono intervenute tre volanti della Polizia di Stato e i soccorritori del 118. Il giovane ferito è stato portato in ambulanza all’ospedale Cardinal Massaia, mentre l’altro è stato fermato dagli agenti.