Ricevute in municipio dal sindaco Maurizio Rasero le squadre under 17 e under 18 dell’Asd New Volley 0141 Asti

Nel pomeriggio di martedì 3 agosto, il Sindaco Maurizio Rasero ha ricevuto in Municipio le atlete dell’Under 17 e dell’Under 18 della ASD New 0141 Volley Asti vincitrici, nelle rispettive categorie, del Campionato Nazionale UISP svoltosi a Rimini dal 24 al 27 giugno.

Le giocatrici, accompagnate dal Presidente Luciano Bardini, dai Dirigenti Sabrina Cherchi (Under 17) e Antonella Perosino e Roberto Olivero (Under 18), dagli allenatori Marta Vanzetto e Cecilia Moizio (Under 17) e Franco Gai e Giuseppe Di Salvo (Under 18), si sono particolarmente distinte sul campo anche grazie ai riconoscimenti a Paone Giulia come miglio libero Under 17 e a Federica Fasolis come miglior palleggiatrice Under 18.

L’incontro è stata l’occasione per regalare alle atlete astigiane un magnum di Asti Spumante D.O.C.G., con l’augurio di brindare ai prossimi successi, ed il Primo Cittadino nel complimentarsi con loro le ha ringraziate per l’impegno profuso in questo particolare periodo che ha fortemente limitato le attività sportive e quindi la loro preparazione ed ha aggiunto: “La vostra vittoria è sicuramente un esempio di alto valore agonistico per tutti noi e sono certo che vi incentiverà a far sempre meglio raggiungendo altri importanti traguardi”.