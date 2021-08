RFI, lavori sulla linea Torino-Alessandria tra Cambiano e Asti: modifiche alla circolazione ferroviaria

Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria sulla linea Torino – Alessandria, nella tratta fra Cambiano e Asti.

Dal 1 al 4 settembre si procederà con la seconda fase dei lavori (la prima è stata svolta tra maggio e giugno) al ponte di Rio Banna di Villanova d’Asti e ad altre strutture lungo la linea ferroviaria per migliorare la capacità idraulica in caso di piene. I lavori rientrano nel piano di interventi infrastrutturali in corso di attuazione per la mitigazione del rischio idrogeologico.

L’investimento messo in campo da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) è di circa 2,5 milioni di euro.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, le linee ferroviarie Torino – Roma – Salerno, Torino – Lecce, Torino – Alessandria – Genova e Sfm6 Torino Stura – Asti subiranno alcune modifiche. In particolare:

– alcuni treni a lunga percorrenza saranno cancellati o parzialmente cancellati tra Torino ed Asti e sostituiti con bus;

– i treni regionali Torino – Alessandria – Genova, saranno parzialmente cancellati tra Torino ed Asti e sostituiti con bus;

– i treni regionali della linea SFM 6 Torino Stura – Asti saranno parzialmente cancellati tra Cambiano ed Asti e sostituiti con bus.

Il dettaglio delle modifiche all’offerta è consultabile nelle stazioni e sui canali di vendita dell’impresa ferroviaria.