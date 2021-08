Rapina ad un supermercato in corso Torino ad Asti, nuovamente arrestato l’autore

Era il 9 gennaio 2020, quando un equipaggio della Polizia di Stato in servizio di Volante interveniva in corso Torino, ad Asti, per una rapina in un supermercato.

Arrivati sul posto, la titolare dell’attività commerciale riferiva agli agenti che mentre si trovava vicino alla cassa, aveva visto entrare un giovane ragazzo, che si era avvicinato a lei brandendo un paio di forbici molto grosse.

La donna impaurita di quanto stava accadendo, si allontanava di corsa dalla sua postazione per portarsi nella zona centrale del negozio insieme all’altro personale presente in negozio, mentre il rapinatore riusciva a trafugare dalla cassa varie banconote per un valore di circa € 222,00 e €. 8,00 in monete contenute in un blister, dopodiché si allontanava repentinamente dal negozio per dirigersi verso piazza Porta Torino.

Le risultanze investigative attivate immediatamente da personale Sezione Antirapine della Squadra Mobile, intervenuto a supporto dell’equipaggio di Volante e corroborate dalla visione delle telecamere di sorveglianza coprenti le vie di fuga del rapinatore, permettevano di riconoscerlo senza ombra di dubbio dagli investigatori. Si tratta di un uomo, classe 1987, nato ad Asti, con a carico numerosissimi pregiudizi di polizia e condanne per reati contro il patrimonio e violazione del T.U. 309/1990 (stupefacenti).

Grazie alle risultanze investigative acquisite, nel febbraio 2020 l’Autorità Giudiziaria ha emanato a carico del predetto un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, che veniva eseguita il giorno successivo. Nel corso del processo in atto per rapina, il soggetto, detenuto per altra causa, otteneva la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria compagna.

Tuttavia, qualche settimana fa, visto il compimento di gravi condotte all’interno dell’abitazione, la Corte di Appello di Torino emanava un’ordinanza di ripristino della custodia cautelare in carcere dell’uomo.

Nella sera dello stesso giorno, gli investigatori della Squadra Mobile della 1^ Sezione, dopo averlo prelevato dalla propria dimora, lo conducevano presso la Casa circondariale di Alessandria a disposizione dell’A.G.