Pubblicato il programma della fiera nazionale della nocciola di Cortemilia

E’ davvero lungo e ricco il programma della Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia, che si svolgerà dal 20 al 29 agosto, con un importante appuntamento previsto anche nel primo fine settimana di settembre.

Ma già mercoledì 18 agosto, a Palazzo Rabino, è previsto un Aperitivo culturale in collaborazione con la libreria LIBeRI TUTTI di Beccuti Annalisa, con la presentazione del libro “Ciò che nel silenzio non tace” di Martina Merletti. Si parte poi venerdì 20 agosto alle ore 18, di fronte al palazzo comunale, con l’inaugurazione ufficiale della fiera.

Sabato 21 agosto, dalle ore 9 e per tutta la giornata, la fiera coinvolge il Borgo San Michele e il Borgo San Pantaleo: vie e piazze del centro storico ospitano i produttori provenienti dal Piemonte e da altre regioni d’Italia. Alle ore 12.30 nei locali del Convento Francescano, apertura Stand Gastronomico a cura della Pro Loco (prenotazione obbligatoria entro il 20 agosto ai numeri 347.0405905-339.8105093-366.6497161). Alle 16, in piazza Oscar Molinari, la Biblioteca Civica Michele Ferrero presenta “Dedicato ai bambini” ospitando l’autore Tommaso Percivale: un evento in collaborazione con il Premio Nazionale di Letteratura per ragazzi “Il gigante delle Langhe”. Alle 18.30 nella chiesa di San Francesco, ci sarà la presentazione del libro “L’enciclopedia della Nocciola” di Clara e Gigi Padovani, con Irma Brizi e a cura dell’Associazione Nazionale Città della Nocciola. Alle ore 19.30 in piazza Castello “Serata Solidale” in collaborazione con le Associazioni di volontariato di Cortemilia, e alle ore 21 nella chiesa di San Francesco l’International Music Competition “Vittoria Caffa Righetti Prize”, con il concerto di musica classica dei vincitori delle ultime edizioni, in collaborazione con la famiglia Caffa.

Domenica 22 agosto, in Borgo San Michele dalle ore 9 e per tutta la giornata Fiera Nazionale della Nocciola per le vie e le piazze del centro storico. Mentre in Borgo San Pantaleo Mercatino dla roba veja e antica per gli amanti dell’antiquariato e del collezionismo. Alle ore 10 nella chiesa di San Francesco XVI Assise Nazionale Città della Nocciola – “Le proposte dei territori italiani della Nocciola al nuovo Piano Corilicolo Nazionale 2022/25”, a cura dell’Associazione Nazionale Città della Nocciola, con diverse autorità e ospiti presenti. Alle 12.30 nei locali del Convento Francescano, apertura Stand Gastronomico a cura della Pro Loco (per gustare le specialità è sempre necessaria la prenotazione ai numeri indicati).

Alle 16.30 in piazza Oscar Molinari, per i bambini “Alice nel paese delle meraviglie” a cura del “Teatro degli Acerbi”. Alle 18 il Prof. Walter Accigliaro e l’Arch. Donatella Murtas presentano: “CORTEMILIA. Dall’antico villaggio di Cheronzio a Monte Oliveto”, in collaborazione con il Comune di Cortemilia e l’Ecomuseo dei terrazzamenti e della vite. Alle 19.30 nei locali del Convento Francescano: La Nocciola di Cortemilia incontra il Pesce di Ranzi a cura della Pro Loco: incontro enogastronomico con prenotazione obbligatoria entro il 19 agosto. Alle 21.30 nei locali del Convento Francescano, Rudy Mas feat Simona Mana violinista presentano: “The Beat art concept”, dipingere la musica e suonare la pittura.

Lunedì 23 agosto, alle ore 18 in piazza Oscar Molinari “Saper leggere e scrivere – estate”, primo incontro con Ornella Navello, divulgatore scientifico che parlerà di “Eco-vivere: I valori della tradizione nel mondo di oggi”, in collaborazione con la Biblioteca Civica “Michele Ferrero”.

Martedì 24 agosto alle 20.30 presso lo Sferisterio Comunale si terrà il Trofeo “Nocciola Alta Langa”, partita di pallapugno tra le quadrette di serie A: Nocciole Marchisio Cortemilia di Massimo Vacchetto ed Olio Roi Imperiese di Enrico Parussa. Nel corso della serata verranno consegnati alcuni riconoscimenti ad atleti di Cortemilia.

Mercoledì 25 agosto alle 18 in piazza Oscar Molinari “Saper leggere e scrivere – estate”, secondo incontro: Alessandro Marenco, scrittore-operaio, parla di “Maestro Milano, la storia di un maestro girovago tra memoria e leggenda”, in collaborazione con la Biblioteca Civica Michele Ferrero.

Alle 19.30 nei locali del Convento Francescano “Cena al fazzoletto” a cura della Pro Loco (prenotazione obbligatoria entro il 24 agosto). Nello stesso luogo alle ore 21: “INTERVISTA DOPPIA”, una serata di cabaret con Paolo Tibaldi, Fabio Gallina e… alcuni ospiti, poetici e musicali.

Giovedì 26 agosto, alle 18 in piazza Rabino, Aperitivo culturale in collaborazione con la libreria LIBeRI TUTTI: Margherita Oggero presenta il libro “Il Gioco delle ultime volte”, moderata da Renata Barberis. Alle 19.30 nei locali del Convento Francescano, apertura Stand Gastronomico (prenotazioni entro il 25 agosto). Seguirà, alle 21.30, il “Sunny Boys live concert”.

Venerdì 27 agosto alle ore 18 in piazza Rabino, Aperitivo culturale in collaborazione con la libreria LIBeRI TUTTI: Alice Basso presenta il libro “Il grido della rosa”; moderatore: Giorgio Perona. Alle 19.30 nei locali del Convento Francescano Apertura Stand Gastronomico (prenotazioni entro il 26 agosto). Alle 21 Serata Musicale e “La Nocciola in fermento”, con la presenza di birrifici artigianali.

Sabato 28 agosto dalle ore 9 e per tutta la giornata i due borghi di Cortemilia ospitano la fiera con la presenza dei produttori dal Piemonte e da altre regioni d’Italia. Alle 9.30, con ritrovo presso l’ufficio informazioni turistiche di Piazza Savona, nell’ambito delle iniziative per la lotta al Diabete e per la promozione delle risorse culturali del territorio, il Lions Club Cortemilia e Valli organizza una passeggiata alla riscoperta delle eccellenze culturali cortemiliesi, accompagnati da guide. Alla partenza ed all’arrivo verrà misurata gratuitamente la glicemia a tutti i partecipanti. La durata dell’evento sarà di circa 2 ore. Alle ore 12.30 nel Convento Francescano Apertura Stand Gastronomico (prenotazioni entro il 27 agosto). Alle 16.30 in piazza Oscar Molinari, la Biblioteca Civica Michele Ferrero dedica ai bambini l’Incontro con l’autore Daniele Bergesio, in collaborazione con il premio Nazionale di Letteratura per ragazzi “Il gigante delle Langhe”. Alle 18 a Palazzo Rabino Aperitivo Culturale: Paola Gula presenta i libri: “Favola Imbandita”, “…E di passione Q.B.”, “La cantina dei tre lumi spenti”. Dalle 19.30 nel Convento Francescano Apertura Stand Gastronomico a cura della Pro Loco con prenotazione obbligatoria. Alle 21.30 seguirà “Il Super Cervellone Quiz Game, Lo show per tutti!”, il gioco a quiz n. 1 al mondo: crea la tua squadra e sfida i tuoi avversari a colpi di quiz! In palio due weekend per 4 persone!

Domenica 29 agosto, per tutta la giornata i due borghi ospitano la fiera, e alle 10.30 nella chiesa di San Francesco, La Nocciola a 360°: Premio “Nocciola Alta Langa” e Premio “Nocciole Marchisio”. Alle 11.30 è invece prevista la premiazione de “Il Cortemiliese DOC” e altre iniziative riservate alle persone che hanno aderito al progetto “Adotta un Nocciolo”, a cura della Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa. Alle 12.30, nei locali del Convento Francescano, si apre lo Stand Gastronomico (prenotazioni entro il 28 agosto).

Alle 16 in piazza Oscar Molinari, Biblioteca Civica “Michele Ferrero” “Dedicato ai bambini”: incontro con l’autore Pino Pace, in collaborazione con il premio Nazionale di Letteratura per ragazzi “Il Gigante delle Langhe”. Alle 18 a Palazzo Rabino Aperitivo culturale in collaborazione con la libreria LIBeRI TUTTI: Chiara Bongiovanni presenta il libro “Maschi e Murmaski” moderata da Giorgio Perona. Alle 19 nel Convento Francescano Apertura Stand Gastronomico.

Alle 21.30 presso il Campo Sportivo “Massimo Delpiano” “Piano Solo Tour”, il grande concerto di Giovanni Allevi, evento di chiusura di questa grande fiera.