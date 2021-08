Provincia di Asti: nominato dal presidente Paolo Lanfranco il nuovo vicepresidente

Oggi, 31 agosto, con decreto n. 16, il Presidente della Provincia di Asti, Paolo Lanfranco, ritiene di avvalersi della facoltà di nominare il Vicepresidente nella persona del Consigliere Marco Lovisolo, assessore del Comune di Nizza Monferrato.

“Il conferimento della vicepresidenza a Marco Lovisolo – dichiara il presidente Lanfranco – non è solamente suggerita dal brillante risultato elettorale conseguito nelle ultime elezioni del Consiglio, ma vuole essere il meritato riconoscimento di un impegno in Provincia iniziato nel 2016 che si è tradotto in progetti concreti di innovazione e digitalizzazione dei servizi, anche a supporto dei Comuni astigiani”.

Da parte sua il neo Vicepresidente Lovisolo esprime: “Sono onorato della decisione del Presidente a cui va il mio ringraziamento insieme ai dipendenti degli uffici che mi hanno sempre dato supporto e collaborazione in questi 3 mandati permettendo la prosecuzione di un’attività a beneficio della nostra Provincia e di tutto il nostro bel territorio. Con orgoglio dedico un pensiero speciale all’amico mai abbastanza compianto Marco Caligari, ex Presidente del Consiglio comunale di Nizza ed ex Consigliere Provinciale deceduto poco più che quarantenne, e alla sua famiglia.”

decreto 16_21_nomina vice presidente