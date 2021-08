Prosegue a Castelnuovo Don Bosco la raccolta firme per l’abolizione della caccia

Riceviamo e pubblichiamo

Grande affluenza nella giornata di Ferragosto alla raccolta firme, per richiedere il referendum abolizione caccia, a Castelnuovo Don Bosco.

Il Comitato “Si aboliamo la caccia” ringrazia il Comune di Castelnuovo Don Bosco per averci ospitato con il nostro banchetto e tutte le persone che hanno firmato.

Ricordiamo che presso i comuni di residenza si può continuare a firmare così come ai banchetti dedicati alla raccolta che verranno programmati nei prossimi giorni.

Il comitato astigiano “referendum Si Aboliamo la caccia”