Profughi Afghani, il sindaco scrive al prefetto: “Se occorrerà Asti farà la sua parte”

Ieri, mercoledì 18 agosto, il sindaco Maurizio Rasero, sentita la Giunta che si è espressa unanimemente, ha prima inviato una lettera e poi incontrato il prefetto di Asti Alfonso Terribile, in merito ai recenti avvenimenti in Afghanistan.

“E’ stato fatto presente che, sicuramente, nei prossimi giorni si assisterà all’arrivo, nel nostro Paese, di donne e uomini afghani, stremati ed in condizioni fisiche e psichiche precarie, che hanno collaborato in questi anni con il nostro governo e che, per paura di ritorsioni e di perdere la vita, lasceranno il loro Paese e cercheranno da noi rifugio – spiega il primo cittadino – Asti, se occorrerà, farà la sua parte dimostrando ancora una volta quel grande cuore che da sempre la contraddistingue”.

Attualmente ad Asti sono residenti 19 cittadini afghani: il primo cittadino ha scritto loro per manifestare la solidarietà e vicinanza dell’Amministrazione comunale e per invitarli ad un confronto con la giunta martedì 24 agosto.