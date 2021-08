Primi controlli sul green pass, ad Asti multato un cliente di una sala giochi

Con l’entrata in vigore del green pass sono iniziati anche i controlli da parte delle forze dell’ordine e sono scattate le prime sanzioni.

Tra le prime sanzioni elevate nella giornata di oggi se ne registra una ad Asti, da parte dei carabinieri del Nas durante un controllo in una sala giochi, un locale al chiuso in cui si può accedere solo con la certificazione. Alla richiesta dei militari di esibire il green pass, uno dei cliente avrebbe dapprima risposto che non poteva smettere di giocare perchè stava vincendo, e poi non ha potuto esibire il certificato essendone sprovvisto.

E’ scattata così la sanzione di 400 euro, mentre sono in corso i controlli sul locale.