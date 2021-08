Possibili corpi estranei: Il Gigante richiama i Biscotti Crich

Un nuovo avviso di richiamo di prodotti alimentari per rischio fisico è stato diffuso in queste ore da parte della catena dei supermercati Il Gigante sul proprio sito, di un lotto di Biscotti frollini 500G per la possibile presenza di corpi estranei.

Il prodotto interessato dal provvedimento è venduto in confezione da 500 g con il numero di lotto 6031. I biscotti richiamati sono stati prodotti dalla Nuova Industria Biscotti Crich S.p.A. nello stabilimento di Via Alcide De Gasperi, 11, 31050 Zenson di Piave, in provincia di Treviso. A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare il prodotto con il numero di lotto segnalato.

Come sempre, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, per chi avesse già acquistato il prodotto interessato dal richiamo, raccomanda di non consumarlo ma di restituire la confezione al punto vendita per la sostituzione.

