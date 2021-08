Ponzano, trekking notturno martedì 10 agosto

Anche quest’anno ritorna l’appuntamento con il trekking notturno nella notte di San Lorenzo, martedì 10 agosto 2021, a Ponzano Monferrato in occasione della Festa Patronale con la tradizionale camminata notturna della stagione estiva.

Ritrovo ore 19,00 c/o sede Pro Loco per le iscrizioni, la partenza sarà alle ore 20,00.

Si tratta di un’escursione naturalistica facile di circa 8 km. che attraversando il Comune di Ponzano ed in parte il Comune di Castelletto Merli ci permetterà di avvistare le stelle cadenti lungo il percorso. Il tragitto si snoda in parte su strade sterrate e in arte su strade asfaltate a bassa percorrenza, senza particolari difficoltà.

Poco prima del termine della passeggiata arriveremo in cima al Monte Uliveto.

Un succulento spuntino di mezzanotte ci aspetta a conclusione della serata quando saremo di ritorno alla sede della pro Loco.

Per partecipare è necessario avere la lampada frontale o una normale torcia elettrica.

Inoltre si consiglia a tutti i partecipanti:

abbigliamento comodo e scarpe sportive, repellente per zanzare e scorta d’acqua.

Quote di partecipazione: €. 5 cad. per la sola camminata

€. 15 cad. per lo spuntino di mezzanotte

Menu: Bruschette (2 tipi) – Tomini (bagnetto verde e mostarda) – Carpionata (tacchino zucchine) – Insalata di farro – Pesche al moscato – Vino e acqua compresi.

N.B.: LA PRENOTAZIONE E’ OBBLIGATORIA – POSTI LIMITATI

CORONAVIRUS

Lo svolgimento delle escursioni proposte da professionisti è subordinato a disposizioni, protocolli operativi e regolamenti così come richiesti dai ministeri di riferimento e accolti dalla Commissione Tecnica Scientifica e Formazione di AIGAE. Ciò comporta, per quanto vi riguarda: avere con sé ed a portata di “naso” i necessari dispositivi di protezione individuale;

Augusto Cavallo

Guida Ambientale Escursionistica e Istruttore SINW

Tel. +39 339 4188277 – e-mail: augusto.cavallo66@gmail.com

https://www.facebook.com/augustonordic/

https://www.facebook.com/groups/1722191187995377