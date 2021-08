Ponzano Monferrato, cronistoria della passeggiata notturna

L’ormai classica camminata organizzata in occasione della notte di San Lorenzo da Cammini Divini in collaborazione con la Pro Loco di Ponzano Monferrato ha confermato il gradimento da parte degli escursionisti che anche quest’anno sono arrivati in gran numero per potervi partecipare.

Erano infatti un’ottantina i partecipanti all’escursione serale/notturna intorno al ridente borgo monferrino. Dopo la partenza avvenuta con il sole ancora alto, il gruppo faceva una prima tappa nei pressi del palazzo comunale di fronte all’installazione denominata “la ballerina” con i suoi fiori a decorarla. Si proseguiva quindi lasciando il centro abitato per inoltrarsi tra i primi vigneti, i cui grappoli stanno iniziando a prendere colore. Si proseguiva quindi entrando nel Comune di Castelletto Merli seguendo la strada che prima scendeva verso Perno Superiore per poi risalire in frazione Godio mentre iniziavano a calare le ombre della sera. Da questo punto si procedeva quindi con l’ausilio delle torce frontali ritornando verso l’abitato di Ponzano. Giunti in paese si procedeva quindi salendo nuovamente tra i filari di vite fino in cima al Monte Uliveto per una tappa nel punto più alto del paese da cui si gode uno splendido panorama anche in versione notturna. Pochissime però le stelle cadenti individuate dai partecipanti e dopo qualche minuto di attesa ci si dirigeva verso l’Azienda Agricola Nazzari per un’ultima tappa molto gradita dai partecipanti che hanno potuto degustare i tanti vini proposti loro, accompagnati da succulenti panini.

A questo punto non restava che rientrare al punto di partenza dove la locale Pro Loco aveva già pronto un lauto spuntino di mezzanotte particolarmente gradito dopo le energie spese ad attraversare le nostre colline in versione estiva.

La serata terminava così piacevolmente verso la mezzanotte tra un assaggio, una bevuta e qualche chiacchiera per fare quindi rientro a casa appagati dalla bella serata naturalistica.