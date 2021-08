Inizia alla grande il fine settimana del Torrazzo Vespa Event a San Damiano d’Asti, manifestazione in programma oggi, sabato 28 agosto e domani, domenica 29 agosto.

Erano una cinquantina oggi pomeriggio, sabato 28 agosto, le vespe al via del giro panoramico lungo circa 45 km, con partenza dalla piazza della chiesa della borgata Torrazzo e il passaggio in vari paesi dove i vespisti hanno potuto ammirare panorami mozzafiato del Monferrato e delle Colline Alfieri. Tra i vespisti anche il vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso.

Dopo la pausa a “Villa Nonna Cicci”, la nuovissima struttura B&B SPA di Stefano Peletto sita in Cisterna d’Asti, dove ai partecipanti è stato offerto un prelibato aperitivo di benvenuto, il giro è proseguito in direzione San Damiano d’Asti e si è concluso presso il suggestivo Castello del Torrazzo dei Conti Nuvoli di Grinzane, situato in Borgata Torrazzo. Sotto la Torre di Marcellengo del 1223 i vespisti hanno potuto degustare la Barbera d’Asti DOCG biologica di loro produzione, mentre venivano premiate le 3 vespe più belle che hanno partecipato al giro panoramico. La serata proseguirà con la cena musicale presso i locali della Bocciofila del Torrazzo al costo di € 20 a persona (prenotazione obbligatoria – area Green Pass).

Nella giornata di domani, domenica 29 agosto, alle ore 8 inizierà l’esibizione di vespe e ciclomotori da competizione su un tracciato asfaltato allestito nella piazza della chiesa. Inoltre dalle ore 9 si apriranno le iscrizioni (gratuite) al 5 concorso di bellezza “Miss Vespa Torrazzo “. Infatti a fine giornata verrà premiata da una giovane giuria la vespa più bella. Alle ore 12 per chi fosse interessato si potrà pranzare presso i locali della bocciofila del Torrazzo al costo di € 20 a persona (prenotazione obbligatoria – area Green Pass). La giornata si concluderà verso le ore 17 con le premiazioni ed il saluto a tutti i partecipanti del Torrazzo Vespa Event 2021