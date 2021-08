“Ogne dove in cielo è paradiso”: al Sacro Monte di Crea si celebra il 700esimo anniversario della morte di Dante

L’Associazione Ricreare Crea oltre alle opere di restauro delle cappelle del Sacro Monte di Crea prosegue le attività culturali di valorizzazione del Santuario, che si realizzano grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo attraverso il bando “I luoghi della cultura”. Con il patrocinio dell’Ente di gestione dei Sacri Monti, dell’Ente Santuario Madonna di Crea e del FAI delegazione di Casale, sabato 4 settembre alle ore 10 nel Giardino Cappella del Paradiso ci sarà un’esperienza poetica settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri dal titolo “Ogne dove in cielo è paradiso”.

L’incontro sarà condotto dal professor Aldo Pasquero, con letture dell’attrice Patrizia Camatel. Una realizzazione di casa degli alfieri, Archivio Teatralità Popolare. Pasquero è stato fondatore, regista e organizzatore teatrale del Faber Teater di Chivasso fino al 2017; è docente di Italiano, Latino e Geostoria al Liceo Classico-Scientifico “I. Newton” di Chivasso e negli anni ha lavorato su Dante a più riprese con vari spettacoli e lezioni.

Dante, universalmente noto come il Sommo Poeta, il padre della lingua italiana ed anche, secondo alcuni, del concetto stesso di Italia come nazione, Dante Alighieri, fiorentino e patrimonio del mondo intero, ha attraversato i secoli grazie alla sua produzione letteraria straordinaria. In questo anno di celebrazioni si desidera omaggiare Dante riprendendo in mano il testo della Divina Commedia, opera ispirata e impareggiabile. “Desideriamo riscoprirla e frequentarla, riappropriarci della sonorità e delle immagini, scoprire insieme che la bellezza si lascia sempre comprendere da uno sguardo vivo e da un orecchio attento.” dichiara Patrizia Camatel.

La proposta è personalizzata per lo straordinario sito del Sacro Monte di Crea: una sorta di simbolica ascensione alla Cappella del Paradiso, che evoca il viaggio descritto da Dante nella Commedia, resa particolarmente suggestiva da quel contesto di bellezza naturalistica intrisa di spiritualità che è il Sacro Monte.

La selezione delle pagine dell’opera non è tracciato in modo casuale, ma esprime un legame col luogo scelto per la “lectura”.

Cosa aspetta l’uomo e la donna oltre la morte? Qual è la collocazione dell’essere umano nell’universo? Quale la sua dignità? La grandezza e urgenza di queste domande, condivise da donne e uomini di ogni tempo e luogo, fanno sì che la Commedia si rivolga a ciascuno di noi, senza eccezioni.

L’alternanza di una guida all’ascolto, proposta da Aldo Pasquero, insegnante, autore e regista teatrale – quale miglior Virgilio, dunque? – e la lettura dei versi danteschi eseguita dall’attrice Patrizia Camatel, metterà l’uditorio in comunicazione con la forza poetica dell’Autore e, forse, nella dimensione dell’ascolto, si comprenderà come davvero il Poema sembri attraversato da una scintilla divina e come Dante ci abbia aperto un “varco” di luce sull’eternità…“l’amor che move il sole e l’altre stelle”.

L’ingresso è gratuito, i posti sono limitati ed è obbligatorio il green pass (ad eccezione di soggetti esclusi, per età o sulla base di idonea certificazione medica, dalla campagna vaccinale).

Prenotazioni scrivendo una mail a ricrearecrea@gmail.com o su Appuntamento Web al seguente link: